Ronaldo schickt Videobotschaft an Jungen, der bei schwerem Erdbeben in Venezuela seine Familie verlor (Video)

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Ronaldo schickt Videobotschaft an Jungen, der bei schwerem Erdbeben in Venezuela seine Familie verlor (Video)

Nach dem schweren Erdbeben in Venezuela erhielt ein junger Fußballfan, der schwere Verletzungen erlitten hatte, eine besondere Videobotschaft von Cristiano Ronaldo. Der portugiesische Fußballspieler wünschte ihm gute Besserung und sagte zu, ihn in Zukunft zu einem seiner Spiele einzuladen.

Der Junge wurde während der Naturkatastrophe unter Trümmern begraben. Er wurde gerettet, verlor jedoch seine Familienangehörigen. Wegen der schweren Verletzungen mussten Ärzte eines seiner Beine amputieren.

Während seines Krankenhausaufenthalts bat der Junge um eine Panini-Sammelkarte mit Cristiano Ronaldo. Ein Beitrag über seinen Wunsch verbreitete sich in den sozialen Netzwerken.

Nachdem Ronaldo von dem Vorfall erfahren hatte, schickte er dem Jungen eine Videobotschaft und äußerte den Wunsch, ihn persönlich zu treffen. Zudem wurde ihm ein spezieller Sticker überbracht.

Der junge Fan, der das Geschenk erhalten hatte, konnte seine Freude nicht verbergen. Er sagte, er habe mit einer solchen Reaktion von Ronaldo nicht gerechnet.

Cristiano RonaldoVenezuelaPanini
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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