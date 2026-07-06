Azteca-Drama: Jude Bellingham stoppt Mexikos historischen Lauf

In einem der aufregendsten Spiele der Weltmeisterschaft besiegte England Mexiko mit 3:2 und beendete damit den historischen Lauf der Gastgeber im Turnier. Das Duell im "Estadio Azteca" wird nicht nur als Torfestival, sondern als wahrer Kampf des Willens in die Turniergeschichte eingehen. Obwohl Julián Quiñones und Raúl Jiménez eine glänzende Leistung für Mexiko zeigten, entschied die Klasse von Jude Bellingham das Spiel. Dies berichtet Goal.com .

Von den ersten Minuten an zeigten beide Mannschaften offensiven Fußball. Die Mexikaner griffen vor ihren eigenen Fans mit großem Druck an. Doch Real-Madrid-Star Jude Bellingham änderte den Spielverlauf innerhalb von nur zwei Minuten komplett. Er erzielte seine dritten und vierten Turniertore in schneller Folge und versetzte die mexikanische Abwehr in Schockstarre. Laut GOAL kostete diese kurze Unaufmerksamkeit "El Tri" das Spiel.

Torhüter-Duell und Jiménez' Einfluss

Englands Torhüter Jordan Pickford war in der ersten Halbzeit ein wahrer Held. Er konnte zwei gefährliche Schüsse von Raúl Jiménez parieren, der in der Premier League bereits sechsmal gegen ihn getroffen hatte. Dank dieser Paraden gingen die Engländer mit einer 2:1-Führung in die Pause. Dennoch gelang es dem erfahrenen Stürmer Jiménez, kurz vor Schluss einen Elfmeter zu verwandeln, um den Rückstand zu verkürzen und wieder Spannung in die Partie zu bringen.

Obwohl diese Niederlage für die mexikanische Nationalmannschaft schmerzhaft ist, erzielte das Team die besten Ergebnisse seiner Geschichte. Während dieser Weltmeisterschaft brach Mexiko mehrere nationale Rekorde: vier Siege in einem Turnier, 12 gesammelte Punkte, 10 erzielte Tore und vier Spiele ohne Gegentor. Zudem wurde Roberto Alvarado mit drei Vorlagen zum besten Vorlagengeber der mexikanischen Fußballgeschichte in einem einzigen Turnier.

Taktische Fehler und Spielende

Obwohl England in der Schlussphase in Unterzahl spielte, verlor Mexiko beim dritten Gegentor die Konzentration. Die schnellen Bewegungen von Anthony Gordon bereiteten den mexikanischen Außenverteidigern große Probleme. Besonders in den offenen Räumen setzte sich die individuelle Klasse der englischen Spieler durch. Während das Pressingsystem Mexikos in der gegnerischen Hälfte gut funktionierte, zeigten sich Probleme bei der Unterbindung von Kontern.

Das Endergebnis brachte England in die nächste Runde, doch die mexikanische Nationalmannschaft erntete für ihr Spiel weltweite Anerkennung. Dieses Spiel im "Azteca" wird den Fußballfans zweifellos lange in Erinnerung bleiben. England setzt nun seinen Weg Richtung Titel fort, während Mexiko mit einem erneuerten Kader und glänzenden Ergebnissen hoffnungsvoll in die Zukunft blickt.