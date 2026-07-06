Jude Bellingham wird zum Helden des Spiels gegen Mexiko

Der Mittelfeldspieler der englischen Nationalmannschaft, Jude Bellingham, wurde zum Spieler des Spiels im Achtelfinale der WM 2026 gegen Mexiko gewählt.

Die „Three Lions“ gewannen ein spannendes und torreiches Spiel mit 3:2. Der Spieler von Real Madrid spielte eine entscheidende Rolle beim Erfolg Englands.

Bellingham erzielt einen Doppelpack

Jude Bellingham traf im Spiel gegen Mexiko zweimal ins gegnerische Tor.

Sein Doppelpack verhalf England dazu, eine schwierige Situation zu überstehen und sich das Ticket für das Viertelfinale zu sichern. Nach Abschluss der Partie wurde der Mittelfeldspieler zu Recht zum besten Spieler auf dem Platz gekürt.

Zweite Auszeichnung als Spieler des Spiels

Bemerkenswert ist, dass Bellingham bei dieser Weltmeisterschaft bereits zum zweiten Mal diese Anerkennung erhielt.

Zuvor wurde er bereits im Spiel gegen Ghana zum Spieler des Spiels gewählt. Dieses Ergebnis zeigt, dass Judes Führungsrolle im englischen Team immer weiter wächst.

Viertelfinalgegner — Norwegen

Die englische Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der WM 2026 auf Norwegen.

Das Spiel ist für den 12. Juli um 02:00 Uhr Taschkenter Zeit angesetzt.

Nun erwarten die Fans eine weitere große Leistung von Bellingham. Der Gegner ist Norwegen, die Bühne ist noch größer – kurz gesagt, die nächste Prüfung für Jude ist bereit.