Marquinhos entschuldigt sich nach der Niederlage beim brasilianischen Volk

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Marquinhos entschuldigt sich nach der Niederlage beim brasilianischen Volk

Der Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft, Marquinhos, übernahm nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft 2026 die Verantwortung für das Ergebnis des Teams.

Die „Pentacampeões“ schieden deutlich früher als erwartet aus dem Turnier aus, nachdem sie im Achtelfinale mit 1:2 gegen Norwegen verloren hatten.

„Wir müssen die Verantwortung übernehmen“

Marquinhos erklärte, dass in erster Linie der Kapitän und die erfahrenen Spieler des Teams für die Niederlage geradestehen müssten.

„Wir müssen die Verantwortung für diese Niederlage übernehmen. Als Kapitän und zusammen mit den anderen erfahrenen Spielern müssen wir die Last tragen“, sagte er.

Der Verteidiger betonte, dass dieser Ansatz es den jungen Spielern ermögliche, ohne Druck und mit Ruhe in die nächste Phase zu starten.

Fehler in entscheidenden Situationen

Marquinhos räumte ein, dass Brasilien während des Turniers zwar positive Ergebnisse erzielt habe, aber in den wichtigsten Momenten die Chancen nicht nutzen konnte.

„Wir haben viel erreicht, aber wir konnten in den entscheidenden Momenten nicht effektiv agieren und haben Fehler gemacht“, so der Kapitän.

Er ist der Meinung, dass das Team nun die Gründe für die Niederlage tiefgreifend analysieren und entsprechende Schlüsse ziehen müsse.

„Es ist an der Zeit, sich beim brasilianischen Volk zu entschuldigen“

Marquinhos entschuldigte sich bei den Fans für das frühe Ausscheiden der Nationalmannschaft und rief sie dazu auf, das Team weiterhin zu unterstützen.

„Jetzt ist es an der Zeit, Schlüsse zu ziehen und sich beim brasilianischen Volk zu entschuldigen. Ich bitte die Fans, uns weiterhin zu unterstützen“, sagte er in einem Interview mit Globo Esporte.

Ein Versprechen für die nächsten vier Jahre

Der brasilianische Kapitän betonte, dass das Team daran arbeiten werde, bis zur nächsten Weltmeisterschaft stärker zu werden.

„In den nächsten vier Jahren wird das Team daran arbeiten, noch größere Erfolge zu erzielen und bei der nächsten Weltmeisterschaft zu glänzen“, sagte Marquinhos.

Zum ersten Mal seit der Weltmeisterschaft 1990 hat die brasilianische Nationalmannschaft das Viertelfinale verpasst. Nun steht das Team vor der Aufgabe, das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen und einen Neuaufbau mit einer neuen Generation zu beginnen.

MarquinhosBrasilienWeltmeisterschaftFußballNorwegen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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