Harry Kane stellt Linekers WM-K.-o.-Rekord ein

Der englische Kapitän Harry Kane erreichte im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 gegen Mexiko einen historischen Meilenstein.

Der Stürmer des FC Bayern traf per Elfmeter und zog mit Gary Lineker als Englands bester Torschütze in WM-K.-o.-Spielen gleich.

Kanes Tor sichert den Sieg

In der 60. Minute einer intensiven Begegnung erhielt England einen Elfmeter zugesprochen.

Harry Kane trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zum dritten Treffer seines Teams. Dieses Tor brachte den „Three Lions“ letztlich den Sieg.

Obwohl Mexiko noch einmal verkürzen konnte, war die Niederlage nicht mehr abzuwenden. Die Partie endete mit einem 3:2-Sieg für England.

Mexiko verabschiedet sich von der Heim-WM

Gastgeber Mexiko kämpfte bis zum Schluss, konnte den Ausgleich jedoch nicht mehr erzielen.

Damit endet für die Mexikaner die Weltmeisterschaft im eigenen Land im Achtelfinale, während England ins Viertelfinale einzieht.

Kane zieht mit Gary Lineker gleich

Laut Squawka hat Harry Kane nun 6 Tore für England in WM-K.-o.-Runden erzielt.

Der bisherige Rekordhalter Gary Lineker kam auf die gleiche Anzahl. Mit seinem nächsten Treffer kann Kane den Rekord nun allein für sich beanspruchen.

Viertelfinalgegner: Norwegen

Die englische Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der WM 2026 auf Norwegen.

Für Kane ist dieses Spiel nicht nur die Chance auf das Halbfinale, sondern auch die Möglichkeit, einen neuen Rekord in der Geschichte der Nationalmannschaft aufzustellen.