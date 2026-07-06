McGregor verspricht Knockout gegen Holloway

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McGregor verspricht Knockout gegen Holloway

Der ehemalige UFC-Champion in zwei Gewichtsklassen, Conor McGregor, zeigte sich vor seinem Kampf gegen Max Holloway bei UFC 329 äußerst selbstbewusst.

Der irische Kämpfer erklärte, dass er seinen amerikanischen Gegner in jeder Situation ausknocken könne, und betonte, dass er in völlig neuer Form in das Octagon zurückkehren werde.

„Ich bin deutlich erfahrener“

McGregor ist der Meinung, dass ihm die Erfahrung aus großen Kämpfen einen entscheidenden Vorteil verschafft.

„Ich bin deutlich erfahrener. Du willst nicht mit mir ins Octagon steigen. Ich bin in jeder Lage gefährlich“, sagte er.

Der ehemalige Champion erklärte, er werde seinen Gegner nicht nur im Stand, sondern in jeder Phase des Kampfes in Gefahr bringen.

Der Hauptplan ist ein Knockout

McGregor machte deutlich, dass er den Kampf gegen Holloway nicht über die volle Distanz der Punktrichter gehen lassen will.

„Ich kann dich aus jeder Position ausknocken, und genau das habe ich vor“, so der Ire.

Seinen Worten zufolge wird Holloway im Octagon nicht auf den alten McGregor treffen, sondern auf einen wesentlich stärkeren und erfahreneren Gegner.

„Er wird einen völlig anderen Kämpfer sehen“

Conor richtete vor dem Kampf eine weitere Warnung an seinen Kontrahenten.

„Max Holloway wird einem völlig anderen Kämpfer gegenüberstehen. Er wird das voll und ganz spüren“, sagte McGregor.

Damit hat der psychologische Schlagabtausch vor UFC 329 bereits begonnen. Nun bleibt nur eine Frage: Werden McGregors markige Sprüche auch im Octagon Bestand haben?

UFCConor McGregorMax HollowayMMAKnockout
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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