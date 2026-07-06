Revolutionäre Methode zur einfachen Wartung von Fusionsreaktoren in Großbritannien erfunden

Ingenieure des britischen STEP-Projekts (Spherical Tokamak for Energy Production) haben ein neues Vakuumkammer-Konzept vorgestellt, das die Wartung zukünftiger Fusionskraftwerke grundlegend vereinfachen wird. Diese Technologie zielt darauf ab, eines der komplexesten Probleme im Energiesektor zu lösen: die Vermeidung langwieriger Anlagenstillstände bei Reparaturen am Reaktor. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com sieht der neue Ansatz den Verzicht auf herkömmliche, monolithisch geschweißte Vakuumkammern vor. Stattdessen schlagen die STEP-Experten eine modulare Architektur vor, die aus einzelnen, übereinander gestapelten ringförmigen Sektionen besteht. Dieses System ermöglicht es, den Reaktor wie einen Baukasten zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen.

Jedes Modul enthält einen Teil der Vakuumkammer und Elemente der internen Reaktorstruktur. Wenn ein Segment ausfällt, kann es entnommen und durch ein neues ersetzt werden, ohne die gesamte Einheit komplett zerlegen zu müssen. Die Entwickler glauben, dass dies die Stillstandszeiten des Reaktors radikal verkürzen wird, was für die kommerzielle Fusionsenergie entscheidend ist.

Technologische Komplexität und das Dichtungsproblem

Die größte technische Herausforderung eines solchen modularen Ansatzes ist die Aufrechterhaltung der Dichtigkeit zwischen den Modulen. Unter Bedingungen von Ultrahochvakuum und extremen Temperaturen kann jedes mikroskopische Leck den gesamten Prozess stoppen. Daher hat das STEP-Team in zwei neuen Patentanmeldungen ein spezielles System adaptiver Dichtungen beschrieben.

Dieses System ist in der Lage, die vollständige Dichtigkeit auch bei thermischer Ausdehnung und Verformung der Metallstrukturen während des Reaktorbetriebs aufrechtzuerhalten. Diese Technologie erleichtert den Zugang zu den internen Systemen des Reaktors und reduziert die Anzahl komplexer Verbindungen, die bei Reparaturen getrennt werden müssen, erheblich.

Vertreter von STEP Fusion betonen, dass die Einfachheit und Geschwindigkeit der Wartung einer der Schlüsselfaktoren für die wirtschaftliche Effizienz der Kernfusion sein werden. Während Reparaturarbeiten bei aktuellen monolithischen Konstruktionen Monate oder gar Jahre dauern können, erhöht das modulare System den kontinuierlichen Betriebskoeffizienten der Anlage.

Diese Innovation ist nicht nur für Großbritannien, sondern für die weltweite Energieversorgung von großer Bedeutung. Wenn Fusionsreaktoren so einfach gewartet werden können wie gewöhnliche Maschinen, könnte die Menschheit schneller eine Quelle für unendliche und saubere Energie erschließen. Die Arbeiten am Projekt laufen derzeit weiter, und diese Lösungen werden in zukünftigen Prototypen getestet.