Vinícius erklärt, warum Guimarães den Elfmeter schoss

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Vinícius erklärt, warum Guimarães den Elfmeter schoss

Der Flügelspieler der brasilianischen Nationalmannschaft, Vinícius Júnior, äußerte sich zum verschossenen Elfmeter nach der 1:2-Niederlage gegen Norwegen im Achtelfinale der WM 2026.

Der Spieler erklärte, dass es keine spontane Entscheidung war, dass Bruno Guimarães den Elfmeter schoss – diese Wahl wurde vom Trainerstab vor dem Spiel festgelegt.

Der Elfmeterschütze wurde im Voraus bestimmt

Vinícius betonte, dass in einer entscheidenden Situation nicht während des Spiels, sondern bereits im Vorfeld festgelegt wird, wer zum Ball geht.

„Der Elfmeterschütze wird vor dem Spiel bestimmt. Der Trainer wählte Bruno, weil er in den Trainingseinheiten der letzten Tage sehr gut aussah“, sagte Vinícius.

Daher war der Antritt von Guimarães eine teaminterne, vorab getroffene Entscheidung.

„Das sollte seine Karriere in der Nationalmannschaft nicht beeinflussen“

Bruno Guimarães konnte den Elfmeter nicht verwandeln, und diese Situation kam Brasilien sehr teuer zu stehen.

Dennoch unterstützte Vinícius seinen Teamkollegen und sagte, dass ein einzelner Fehler seine Zukunft in der Nationalmannschaft nicht beeinträchtigen dürfe.

„Leider hat er nicht getroffen. Aber ich hoffe, dass sich diese Situation nicht negativ auf Guimarães' Karriere in der Nationalmannschaft auswirkt“, sagte er.

Vinícius sagte, er sei der Verantwortung nicht aus dem Weg gegangen

Einige Fans hatten gefragt, warum Vinícius den Elfmeter nicht geschossen hat.

Der Spieler betonte, dass er der Verantwortung nicht aus dem Weg gegangen sei und immer die Interessen des Teams an erste Stelle setze.

„Ich drücke mich nie vor der Verantwortung und handle immer zum Wohle der Mannschaft. Unter denjenigen, die heute auf dem Platz standen, war Bruno der beste Elfmeterschütze“, sagte Vinícius in einem Interview mit Brasil Football.

Brasilien ist aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden

Die brasilianische Nationalmannschaft verlor 1:2 gegen Norwegen und beendete ihre Teilnahme an der WM 2026 im Achtelfinale.

Der verschossene Elfmeter wurde zu einem der meistdiskutierten Momente des Spiels. Doch laut Vinícius war dies eine kollektive Entscheidung, und es sei nicht richtig, die Schuld nur einem Spieler zuzuweisen.

BrasilienVinícius JúniorBruno GuimarãesWeltmeisterschaftFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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