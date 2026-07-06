Haaland zwingt Brasilien in die Knie: „Mein Leben ist das Toreschießen“

·65·Sport
Haaland zwingt Brasilien in die Knie: „Mein Leben ist das Toreschießen“

Im Achtelfinale der WM 2026 gab es eine große Sensation. Die norwegische Nationalmannschaft besiegte Brasilien mit 2:1 und zog ins Viertelfinale ein.

Der Held des Spiels war Erling Haaland. Der norwegische Stürmer erzielte zwei Tore, und sein entscheidender Treffer in der 90. Minute beendete Brasiliens Reise bei der Weltmeisterschaft.

Haaland schreibt mit Doppelpack Geschichte

Obwohl Brasilien während des gesamten Spiels großen Druck ausübte, nutzte Norwegen seine Chancen effizient.

Erling Haaland traf zweimal ins gegnerische Tor. Besonders das zweite Tor in der 90. Minute bescherte den Skandinaviern einen historischen Sieg.

Endstand — Norwegen 2:1 Brasilien.

„Mein Leben ist das Toreschießen“

Nach dem Spiel stellte Haaland noch einmal klar, was seine Hauptaufgabe ist.

„Jedes Mal erreiche ich einen neuen Gipfel. Ich versuche immer, fokussiert zu bleiben und alles in meiner Macht Stehende zu tun. Mein Leben ist das Toreschießen“, sagte der Stürmer.

Ihm zufolge versteht er seine Aktionen in manchen Situationen selbst nicht ganz – sobald sich eine Gelegenheit bietet, übernimmt der Instinkt.

„Ich bin mir nicht immer bewusst, was ich tue, ich bin einfach so. Das Wichtigste ist, konzentriert zu bleiben. Und wenn sich die Chance bietet, weiß ich genau, was ich tun muss“, zitierte Fabrizio Romano den Stürmer.

Brasilien scheidet aus der WM aus

Brasilien galt als einer der Turnierfavoriten. Doch die „Pentacampeones“ konnten den norwegischen Angriff in den entscheidenden Momenten nicht stoppen.

Haalands spätes Tor warf die Brasilianer aus dem Wettbewerb und sorgte für eine der größten Sensationen der WM 2026.

England wartet auf Norwegen

Norwegen trifft im Viertelfinale auf die englische Nationalmannschaft. Die Engländer hatten Mexiko im Achtelfinale mit 3:2 besiegt.

Nun treffen zwei starke Offensivreihen um Haaland und Harry Kane im Kampf um das Halbfinale aufeinander. Kurz gesagt, es wird keine leichte Nacht für die Torhüter.

Erling HaalandBrasilienNorwegenWM 2026Fußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Warum will Kasachstan nicht nach Asien zurückkehren?Warum will Kasachstan nicht nach Asien zurückkehren?Heute, 11:08Cristiano Ronaldo: „Das ist meine letzte Weltmeisterschaft“Cristiano Ronaldo: „Das ist meine letzte Weltmeisterschaft“Heute, 11:04Harry Kane stellt Linekers WM-K.-o.-Rekord einHarry Kane stellt Linekers WM-K.-o.-Rekord einHeute, 10:07Jude Bellingham wird zum Helden des Spiels gegen MexikoJude Bellingham wird zum Helden des Spiels gegen MexikoHeute, 09:56McGregor verspricht Knockout gegen HollowayMcGregor verspricht Knockout gegen HollowayHeute, 09:49Vinícius erklärt, warum Guimarães den Elfmeter schossVinícius erklärt, warum Guimarães den Elfmeter schossHeute, 09:39
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan