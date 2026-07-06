Haaland zwingt Brasilien in die Knie: „Mein Leben ist das Toreschießen“

Im Achtelfinale der WM 2026 gab es eine große Sensation. Die norwegische Nationalmannschaft besiegte Brasilien mit 2:1 und zog ins Viertelfinale ein.

Der Held des Spiels war Erling Haaland. Der norwegische Stürmer erzielte zwei Tore, und sein entscheidender Treffer in der 90. Minute beendete Brasiliens Reise bei der Weltmeisterschaft.

Haaland schreibt mit Doppelpack Geschichte

Obwohl Brasilien während des gesamten Spiels großen Druck ausübte, nutzte Norwegen seine Chancen effizient.

Erling Haaland traf zweimal ins gegnerische Tor. Besonders das zweite Tor in der 90. Minute bescherte den Skandinaviern einen historischen Sieg.

Endstand — Norwegen 2:1 Brasilien.

„Mein Leben ist das Toreschießen“

Nach dem Spiel stellte Haaland noch einmal klar, was seine Hauptaufgabe ist.

„Jedes Mal erreiche ich einen neuen Gipfel. Ich versuche immer, fokussiert zu bleiben und alles in meiner Macht Stehende zu tun. Mein Leben ist das Toreschießen“, sagte der Stürmer.

Ihm zufolge versteht er seine Aktionen in manchen Situationen selbst nicht ganz – sobald sich eine Gelegenheit bietet, übernimmt der Instinkt.

„Ich bin mir nicht immer bewusst, was ich tue, ich bin einfach so. Das Wichtigste ist, konzentriert zu bleiben. Und wenn sich die Chance bietet, weiß ich genau, was ich tun muss“, zitierte Fabrizio Romano den Stürmer.

Brasilien scheidet aus der WM aus

Brasilien galt als einer der Turnierfavoriten. Doch die „Pentacampeones“ konnten den norwegischen Angriff in den entscheidenden Momenten nicht stoppen.

Haalands spätes Tor warf die Brasilianer aus dem Wettbewerb und sorgte für eine der größten Sensationen der WM 2026.

England wartet auf Norwegen

Norwegen trifft im Viertelfinale auf die englische Nationalmannschaft. Die Engländer hatten Mexiko im Achtelfinale mit 3:2 besiegt.

Nun treffen zwei starke Offensivreihen um Haaland und Harry Kane im Kampf um das Halbfinale aufeinander. Kurz gesagt, es wird keine leichte Nacht für die Torhüter.