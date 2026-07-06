Die United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) und der italienische Energieriese Eni haben gemeinsam das Joint Venture RH3OVA gegründet. Diese neue Organisation ist auf die Entwicklung von Technologien für den Umgang mit Tritium-Brennstoff spezialisiert, eine der komplexesten Herausforderungen der Fusionsenergie. Dieser Schritt zielt darauf ab, ein entscheidendes technisches Hindernis auf dem Weg zum Bau kommerzieller Fusionskraftwerke zu überwinden. Dies berichtet Ixbt.com .

Kernfusion ist der Prozess, der in der Sonne abläuft und als Quelle für unendliche und saubere Energie gilt. Um diesen Prozess jedoch auf der Erde zu realisieren, werden die Isotope Deuterium und Tritium benötigt. Während Deuterium aus Meerwasser gewonnen werden kann, kommt Tritium in der Natur nur sehr selten vor. Daher zielt das Projekt RH3OVA darauf ab, einen vollständigen Kreislauf für die Produktion, Lagerung, Reinigung und Wiederaufbereitung von Tritium zu schaffen.

Das Tritium-Problem und technische Lösungen

Zukünftige Reaktoren müssen Tritium während ihres Betriebs eigenständig erzeugen, es effizient aus den Reaktionsgasen abtrennen und in den Brennstoffkreislauf zurückführen. Jeder Verlust verringert nicht nur die Effizienz, sondern führt auch zu höheren Kosten für die erzeugte Energie. Forscher sind der Ansicht, dass ohne eine Infrastruktur für den Umgang mit Tritium eine kommerzielle Kernfusion unmöglich bleiben wird.

RH3OVA plant den umfassenden Einsatz digitaler Modelle, die auf Daten aus realen Fusionsexperimenten basieren. Mithilfe solcher „digitalen Zwillinge“ ist es möglich, den Brennstoffkreislauf zu modellieren, Schwachstellen im System zu identifizieren und alle Prozesse vor dem Bau der Anlagen zu optimieren.

Die UKAEA bringt über 30 Jahre Erfahrung in dieses Projekt ein. Die Organisation verfügt durch den experimentellen Fusionsreaktor JET über einzigartiges Wissen im Umgang mit Tritium. Eni bringt seine Expertise im Bau großer Industrieanlagen und der Digitalisierung komplexer technischer Lösungen ein.

Diese Partnerschaft markiert eine neue Stufe der Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen. Zuvor hatten UKAEA und Eni bereits mit dem Bau der Forschungsanlage H3AT Tritium Loop Facility begonnen. In dieser Anlage werden Technologien für den Umgang mit Tritium unter Bedingungen getestet, die den realen Betriebsumgebungen zukünftiger Reaktoren so nahe wie möglich kommen.

Für sich schnell entwickelnde Länder sind solche globalen technologischen Projekte von großer Bedeutung. Beim zukünftigen Übergang zur „grünen Energie“ wird die Kernfusion als die sicherste und stabilste Lösung erwartet. Laut ixbt.com wird dieses Projekt als wichtiges Fundament für die Sicherung der europäischen Energieunabhängigkeit und den Kampf gegen den globalen Klimawandel dienen.