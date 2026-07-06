Carlo Ancelotti bestätigt, dass er Brasilien nicht verlassen wird

Der Weg der brasilianischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 endete im Achtelfinale. Trotzdem gab Cheftrainer Carlo Ancelotti bekannt, dass er sein Amt nicht niederlegen und die Arbeit mit dem Team fortsetzen werde.

Der italienische Spezialist bewertete die Niederlage gegen Norwegen nicht als Ende, sondern als Beginn einer neuen Phase.

„Diese Niederlage ist nicht das Ende“

Ancelotti betonte, dass die brasilianische Nationalmannschaft aus ihren Fehlern lernen und stärker zurückkehren müsse.

„Wir müssen weiterarbeiten, uns verbessern und nach neuen Ideen suchen. Ich glaube, diese Niederlage ist nicht das Ende, sondern vielmehr der Beginn einer neuen Etappe“, sagte der Trainer.

Diese Worte zeigten Ancelottis Absicht, seine langfristigen Pläne mit der Nationalmannschaft fortzusetzen.

Brasilien scheitert im Achtelfinale

Die brasilianische Nationalmannschaft traf im Achtelfinale der WM 2026 auf Norwegen.

Das hart umkämpfte Spiel endete mit einem 2:1-Sieg für die Skandinavier. Damit verließen die fünffachen Weltmeister das Turnier deutlich früher als erwartet.

Norwegen zieht ins Viertelfinale ein

Mit diesem Sieg erreichte die norwegische Nationalmannschaft das Viertelfinale der Weltmeisterschaft.

Nun trifft das Team um Erling Haaland im Kampf um das Halbfinalticket auf den Sieger der Partie Mexiko gegen England.

Beginnt für Brasilien eine neue Ära?

Das Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft erfordert zweifellos eine ernsthafte Analyse und Veränderungen im brasilianischen Fußball. Anstatt das Team zu verlassen, will Ancelotti mit neuen Ideen und einem stärkeren Kader weiterarbeiten.

Die entscheidende Frage ist nun: Wird es ihm gelingen, Brasilien bis zum nächsten großen Turnier neu aufzubauen und das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen?