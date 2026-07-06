Carlo Ancelotti bestätigt, dass er Brasilien nicht verlassen wird

·91·Sport
Carlo Ancelotti bestätigt, dass er Brasilien nicht verlassen wird

Der Weg der brasilianischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 endete im Achtelfinale. Trotzdem gab Cheftrainer Carlo Ancelotti bekannt, dass er sein Amt nicht niederlegen und die Arbeit mit dem Team fortsetzen werde.

Der italienische Spezialist bewertete die Niederlage gegen Norwegen nicht als Ende, sondern als Beginn einer neuen Phase.

„Diese Niederlage ist nicht das Ende“

Ancelotti betonte, dass die brasilianische Nationalmannschaft aus ihren Fehlern lernen und stärker zurückkehren müsse.

„Wir müssen weiterarbeiten, uns verbessern und nach neuen Ideen suchen. Ich glaube, diese Niederlage ist nicht das Ende, sondern vielmehr der Beginn einer neuen Etappe“, sagte der Trainer.

Diese Worte zeigten Ancelottis Absicht, seine langfristigen Pläne mit der Nationalmannschaft fortzusetzen.

Brasilien scheitert im Achtelfinale

Die brasilianische Nationalmannschaft traf im Achtelfinale der WM 2026 auf Norwegen.

Das hart umkämpfte Spiel endete mit einem 2:1-Sieg für die Skandinavier. Damit verließen die fünffachen Weltmeister das Turnier deutlich früher als erwartet.

Norwegen zieht ins Viertelfinale ein

Mit diesem Sieg erreichte die norwegische Nationalmannschaft das Viertelfinale der Weltmeisterschaft.

Nun trifft das Team um Erling Haaland im Kampf um das Halbfinalticket auf den Sieger der Partie Mexiko gegen England.

Beginnt für Brasilien eine neue Ära?

Das Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft erfordert zweifellos eine ernsthafte Analyse und Veränderungen im brasilianischen Fußball. Anstatt das Team zu verlassen, will Ancelotti mit neuen Ideen und einem stärkeren Kader weiterarbeiten.

Die entscheidende Frage ist nun: Wird es ihm gelingen, Brasilien bis zum nächsten großen Turnier neu aufzubauen und das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen?

Carlo AncelottiBrasilNorwegenErling HaalandMexiko
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Jude Bellingham wird zum Helden des Spiels gegen MexikoJude Bellingham wird zum Helden des Spiels gegen MexikoHeute, 09:56McGregor verspricht Knockout gegen HollowayMcGregor verspricht Knockout gegen HollowayHeute, 09:49Vinícius erklärt, warum Guimarães den Elfmeter schossVinícius erklärt, warum Guimarães den Elfmeter schossHeute, 09:39Marquinhos entschuldigt sich nach der Niederlage beim brasilianischen VolkMarquinhos entschuldigt sich nach der Niederlage beim brasilianischen VolkHeute, 09:36Azteca-Drama: Jude Bellingham stoppt Mexikos historischen LaufAzteca-Drama: Jude Bellingham stoppt Mexikos historischen LaufHeute, 08:52Weltmeisterschaft: England besiegt Mexiko und zieht ins Viertelfinale einWeltmeisterschaft: England besiegt Mexiko und zieht ins Viertelfinale einHeute, 08:16
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan