Cristiano Ronaldo: „Das ist meine letzte Weltmeisterschaft“

·38·Sport
Cristiano Ronaldo: „Das ist meine letzte Weltmeisterschaft“

Der Stürmer der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, erklärte, dass die Weltmeisterschaft 2026 einen besonderen Stellenwert in seiner Karriere einnimmt.

Der 41-jährige Fußballer bestätigte, dass dies seine letzte Weltmeisterschaft sein wird, und betonte, dass er jeden Moment des Turniers in vollen Zügen genießen möchte.

„Man muss jeden Moment genießen“

Für Ronaldo sind die kommenden Spiele keine gewöhnlichen K.o.-Duelle. Der Kapitän Portugals möchte seine letzte Chance bei einer Weltmeisterschaft bewusst erleben.

„Man muss jeden Moment genießen. Ja, das wird meine letzte Weltmeisterschaft sein. Ich möchte das Maximum aus diesem Turnier herausholen“, wurde Ronaldo von der Zeitung AS zitiert.

Portugal hat die Hürde Kroatien genommen

Unter der Leitung von Roberto Martínez besiegte Portugal Kroatien in der vorherigen K.o.-Runde mit 2:1.

Dieser Sieg sicherte den Portugiesen den Einzug ins Achtelfinale der WM 2026.

Nächster Gegner ist Spanien

In der nächsten Runde trifft Portugal auf die spanische Nationalmannschaft.

Das iberische Derby ist nicht nur für den Einzug ins Viertelfinale entscheidend, sondern auch für die Fortsetzung von Ronaldos WM-Karriere.

Eine Legende, die an sechs Weltmeisterschaften teilgenommen hat

Cristiano Ronaldo ist einer der wenigen Fußballer in der Geschichte der Weltmeisterschaften, die an sechs Turnieren teilgenommen haben.

Er teilt sich diesen Rekord mit Lionel Messi und dem mexikanischen Torhüter Guillermo Ochoa.

Nun ist es Ronaldos Hauptziel, seine letzte Weltmeisterschaft so lange wie möglich fortzusetzen. Doch die Hürde ist groß: Spanien.

Cristiano RonaldoPortugalWeltmeisterschaft 2026SpanienFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

De la Fuente: „Es wäre besser, wenn Ronaldo nicht spielen würde“De la Fuente: „Es wäre besser, wenn Ronaldo nicht spielen würde“Heute, 11:27Sorge in Argentinien: Scaloni plagen drei ProblemeSorge in Argentinien: Scaloni plagen drei ProblemeHeute, 11:22Warum will Kasachstan nicht nach Asien zurückkehren?Warum will Kasachstan nicht nach Asien zurückkehren?Heute, 11:08Haaland zwingt Brasilien in die Knie: „Mein Leben ist das Toreschießen“Haaland zwingt Brasilien in die Knie: „Mein Leben ist das Toreschießen“Heute, 10:19Harry Kane stellt Linekers WM-K.-o.-Rekord einHarry Kane stellt Linekers WM-K.-o.-Rekord einHeute, 10:07Jude Bellingham wird zum Helden des Spiels gegen MexikoJude Bellingham wird zum Helden des Spiels gegen MexikoHeute, 09:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan