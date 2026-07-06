Cristiano Ronaldo: „Das ist meine letzte Weltmeisterschaft“

Der Stürmer der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, erklärte, dass die Weltmeisterschaft 2026 einen besonderen Stellenwert in seiner Karriere einnimmt.

Der 41-jährige Fußballer bestätigte, dass dies seine letzte Weltmeisterschaft sein wird, und betonte, dass er jeden Moment des Turniers in vollen Zügen genießen möchte.

„Man muss jeden Moment genießen“

Für Ronaldo sind die kommenden Spiele keine gewöhnlichen K.o.-Duelle. Der Kapitän Portugals möchte seine letzte Chance bei einer Weltmeisterschaft bewusst erleben.

„Man muss jeden Moment genießen. Ja, das wird meine letzte Weltmeisterschaft sein. Ich möchte das Maximum aus diesem Turnier herausholen“, wurde Ronaldo von der Zeitung AS zitiert.

Portugal hat die Hürde Kroatien genommen

Unter der Leitung von Roberto Martínez besiegte Portugal Kroatien in der vorherigen K.o.-Runde mit 2:1.

Dieser Sieg sicherte den Portugiesen den Einzug ins Achtelfinale der WM 2026.

Nächster Gegner ist Spanien

In der nächsten Runde trifft Portugal auf die spanische Nationalmannschaft.

Das iberische Derby ist nicht nur für den Einzug ins Viertelfinale entscheidend, sondern auch für die Fortsetzung von Ronaldos WM-Karriere.

Eine Legende, die an sechs Weltmeisterschaften teilgenommen hat

Cristiano Ronaldo ist einer der wenigen Fußballer in der Geschichte der Weltmeisterschaften, die an sechs Turnieren teilgenommen haben.

Er teilt sich diesen Rekord mit Lionel Messi und dem mexikanischen Torhüter Guillermo Ochoa.

Nun ist es Ronaldos Hauptziel, seine letzte Weltmeisterschaft so lange wie möglich fortzusetzen. Doch die Hürde ist groß: Spanien.