Prinzessin Ingrid umarmte Haaland in der Umkleidekabine

Nach dem historischen Sieg der norwegischen Nationalmannschaft über Brasilien ereignete sich in der Umkleidekabine ein interessanter Vorfall.

Laut Daily Mail betrat Prinzessin Ingrid Alexandra, die Thronfolgerin Norwegens, die Umkleidekabine, um den Spielern zu gratulieren, und umarmte den Helden des Spiels, Erling Haaland.

Haaland erzielte einen Doppelpack gegen Brasilien

Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft besiegte Norwegen Brasilien mit 2:1.

Erling Haaland erzielte beide Tore für die Skandinavier. Damit wurde der Stürmer zum entscheidenden Helden, der seinem Team das Ticket für das WM-Viertelfinale sicherte.

Die Königsfamilie besuchte die Umkleidekabine

Nach Spielende betrat Prinzessin Ingrid Alexandra gemeinsam mit ihrem Bruder Prinz Sverre Magnus die Umkleidekabine der norwegischen Nationalmannschaft.

Die Royals gratulierten den Spielern zum großen Sieg. Berichten zufolge umarmte die Prinzessin dabei auch Haaland, der zu diesem Zeitpunkt bereits sein Trikot ausgezogen hatte.

Diese Szene erregte in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit bei den Fans.

Die Prinzessin vertritt Norwegen

Ingrid Alexandra vertritt die norwegische Königsfamilie bei der Weltmeisterschaft anstelle ihres Vaters, Kronprinz Haakon.

Haakon konnte nicht am Turnier teilnehmen und blieb zu Hause, da sich seine Frau einer Operation unterziehen musste.

Der Viertelfinalgegner ist England

Die norwegische Nationalmannschaft trifft im WM-Viertelfinale auf England.

Nun erwarten die Fans eine weitere Glanzleistung von Haaland. Ein Doppelpack gegen Brasilien und ein königlicher Glückwunsch sind bereits verbucht – ob das Halbfinale folgt, wird sich im Spiel gegen England zeigen.