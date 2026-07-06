Die russische Vereinigte Flugzeugbau-Gesellschaft (UAC) hat einen umfassenden Plan zur Modernisierung der ersten Modifikationen der SSJ-100 Passagierflugzeuge angekündigt. Im Rahmen dieses Programms werden die in russisch-französischer Kooperation hergestellten SaM146-Triebwerke bei 50 bis 100 Flugzeugen vollständig durch heimische PD-8-Aggregate ersetzt. Dieser Schritt wird als strategische Maßnahme zur Sicherung der Stabilität der russischen Zivilluftfahrt bewertet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Laut einer Erklärung des UAC-Chefs Vadim Badekha auf der Messe "Innoprom" ist die Notwendigkeit des Triebwerkswechsels auf die begrenzten technischen Ressourcen der SaM146-Modelle zurückzuführen. Derzeit laufen die Zertifizierungsprozesse für die mit PD-8-Triebwerken ausgestattete SSJ-100-Modifikation. Nach Angaben des russischen Ministeriums für Industrie und Handel sind die wesentlichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für dieses Programm für die Jahre 2026–2027 geplant.

Das Schicksal der Avionik und ausländischer Systeme

Interessanterweise plant die Gesellschaft nicht, die ausländischen Avioniksysteme in den Flugzeugen zu ersetzen. Badekha betonte, dass die im Ausland hergestellten Systeme derzeit problemlos funktionieren und bei ihrer Wartung keine ernsthaften Schwierigkeiten auftreten. Dies wird ähnlich wie bei der Avionikwartung anderer in Russland betriebener ausländischer Flugzeuge fortgesetzt.

Experten sind der Meinung, dass gerade die Triebwerke das Haupthindernis für den langfristigen Einsatz der SSJ-100-Flugzeuge darstellten. Durch den Wechsel auf PD-8-Triebwerke wird dieses Problem für viele Jahre gelöst und die Flugsicherheit sowie die wirtschaftliche Effizienz der Flugzeuge erhöht. Dies spielt eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Kontinuität des regionalen Flugverkehrs.

Finanzierung und Projektkosten

Die Kosten für den Triebwerkswechsel sollen direkt aus den eigenen Mitteln der Fluggesellschaften gedeckt werden. Die UAC-Führung erklärte, dass die Kosten für diese Modernisierung für die Betreiber auf einem akzeptablen Niveau liegen werden und keine direkten Mittel aus dem Bundeshaushalt erfordern.

Vadim Badekha dementierte zudem zuvor in den Medien verbreitete Berichte, wonach die Programmkosten 115 Milliarden Rubel betragen würden. Seinen Angaben zufolge entsprechen solche Zahlen nicht der Realität. Der Preis für die Triebwerke und die Modernisierungsarbeiten ist klar definiert und nicht so hoch, dass er zweistellige oder dreistellige Milliardenbeträge erfordern würde, sondern entspricht dem Standard für derartige Luftfahrtarbeiten.

Dieses Update ist ein wichtiger Meilenstein in der Importsubstitutionspolitik der russischen Luftfahrtindustrie und wird langfristig dazu dienen, die Kosten für die technische Unterstützung der Flugzeugflotte zu senken.