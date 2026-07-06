Flugzeug Sekunden vor der Landung von Feuerwerkskörper getroffen

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Flugzeug Sekunden vor der Landung von Feuerwerkskörper getroffen

In Chicago, USA, während der Landevorbereitungen, Delta Air Lines wurde berichtet, dass ein Flugzeug von einem Feuerwerkskörper getroffen wurde. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich 52 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder an Bord. Dies wurde von der BBC gemeldet.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall am Abend des 4. Juli während des Landeanflugs eines Fluges vom Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport zum Midway International Airport in Chicago.

Die Fluggesellschaft erklärte, dass das Flugzeug während des Sinkflugs mit einem Feuerwerkskörper kollidierte. Dennoch landete die Maschine sicher und rollte aus eigener Kraft zum Terminal. Bei dem Vorfall wurde niemand an Bord verletzt.

Der Pilot gab an, dass sich der Vorfall in einer Höhe von etwa 61 Metern ereignete.

„Wir hoffen, dass es sich bei dem, was unter uns explodierte, nur um ein Feuerwerk handelte, aber ein starker Aufprall war deutlich spürbar“, sagte er.

Vor dem Vorfall hatten Fluglotsen die Piloten vor Feuerwerken in der Nähe des Flughafens gewarnt.

Später bestätigte die Polizei von Chicago, dass ein unbekanntes Objekt das Flugzeug getroffen und leichte Schäden an der Außenlackierung verursacht habe. Airbus A319 wurde nach der Landung technisch überprüft, wobei keine schwerwiegenden Mängel festgestellt wurden.

Der Vorfall fiel auf den Tag, an dem Millionen Menschen in den USA Feuerwerke zur Feier des 250. Jahrestages der Unabhängigkeit des Landes veranstalteten.

LuftfahrtChicagoDelta Air LinesFeuerwerkSicherheit
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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