Als eines der vielversprechenden Projekte der russischen Luftfahrtindustrie, das für die Kleinluftfahrt konzipiert ist, Baikal wird der Zertifizierungsprozess des Flugzeugs voraussichtlich bis zum dritten Quartal 2027 abgeschlossen sein. Dies gab der Leiter von Rosaviatsiya, Dmitri Jadrow, auf der internationalen Messe Innoprom in Jekaterinburg bekannt. Die Festlegung dieses Termins wird mit der Notwendigkeit begründet, die Sicherheit regionaler Flüge und den Grad der technischen Einsatzbereitschaft vollständig zu gewährleisten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com befindet sich das Flugzeug derzeit in der Endphase der Zertifizierung. Der wichtigste Aspekt des Projekts ist, dass bis 2027 nicht nur das Flugzeug selbst, sondern auch das speziell entwickelte heimische UZGA-Triebwerk vollständig getestet und offiziell zugelassen sein soll. Dies wäre ein wichtiger Schritt in der Importsubstitutionsstrategie der russischen Luftfahrt.

Abschied von alten Technologien und neue Möglichkeiten

9-sitzigedas Flugzeug soll die moralisch und physisch veralteten An-2-Flugzeuge ersetzen, die in der Bevölkerung als „Kukuruznik“ bekannt sind. Experten glauben, dass das neue Modell darauf abzielt, das Problem der „letzten Meile“ in den Regionen zu lösen. Das heißt, es soll zum wichtigsten Verkehrsmittel zwischen Großstädten und entlegenen Gebieten werden. Es ist natürlich, dass die Erfahrung bei der Entwicklung solcher kleinen Luftfahrzeuge für Länder mit großen Gebieten und Bergregionen, wie Usbekistan, von Interesse ist.

Dmitri Jadrow betonte, dass die Nachfrage nach diesem Flugzeug auf dem Luftfahrtmarkt bereits vorhanden sei. Bisher sind Anfragen von verschiedenen Fluggesellschaften für die Lieferung von 69 Baikal Flugzeugen für den Zeitraum bis 2035 eingegangen. Dieser Indikator stärkt das Vertrauen in die kommerzielle Rentabilität des Projekts.

Zukünftige Großprojekte

Das Entwicklungsprogramm für die Kleinluftfahrt beschränkt sich nicht nur auf. Dem Plan zufolge sieht die nächste Phase die Zertifizierung des 19-sitzigen russisch-belarussischen Gemeinschaftsprojekts, des Flugzeugs Osvey, vor. Die Tests und die offizielle Dokumentation für dieses größere Modell sollen bis Ende 2029 abgeschlossen sein.

Auch für das Projekt Osvey besteht eine hohe Nachfrage: Fluggesellschaften haben den Wunsch geäußert, bis 2035 59 solcher Maschinen zu erwerben. Somit wird erwartet, dass die regionale Flugzeugflotte im kommenden Jahrzehnt grundlegend erneuert wird. Dies ermöglicht eine Senkung der Logistikkosten bei gleichzeitiger Erhöhung der Passagiersicherheit.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Baikal Inbetriebnahme des Flugzeugs ein wichtiger Schritt in Richtung technologischer Unabhängigkeit für die russische Luftfahrtindustrie ist. Die heimische Produktion aller Teile, vom Triebwerk bis zum Rumpf, dient dazu, die Stabilität angesichts externer Sanktionen zu gewährleisten.