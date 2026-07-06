Cristiano Ronaldo gibt scharfe Antwort auf Fragen zum Karriereende

Der portugiesische Kapitän Cristiano Ronaldo hat auf die Kritik an seiner Zukunft reagiert und betont, dass nur er allein entscheidet, wann er seine Fußballkarriere beendet. Der 41-jährige Stürmer äußerte sich während einer Pressekonferenz vor dem wichtigen Play-off-Spiel gegen Spanien offen über seine internationale Zukunft. Dies berichtet Goal.com .

Im Hinblick auf die Diskussionen über seinen Platz in der Nationalmannschaft und ein mögliches Ausscheiden aus der Startelf erklärte Ronaldo, dass ihn äußerer Druck nicht beeinflusse. Seinen Worten zufolge spielt er seit seinem 18. Lebensjahr unter ständigem Druck, und diese Situation sei für ihn nichts Neues. Der Spieler betonte, dass er unter der Leitung von Roberto Martínez in jedem Fall weiterhin eine wichtige Rolle im Team spielen werde.

Die letzte Weltmeisterschaft und Zukunftspläne

Obwohl er kein genaues Datum für sein Karriereende nannte, bestätigte Ronaldo offiziell, dass das Turnier in Nordamerika seine letzte Weltmeisterschaft sein wird. „Dies wird meine letzte Weltmeisterschaft sein. Ich versuche, sie zu genießen. Ich hoffe, dass das morgige Spiel nicht mein letztes in diesem Turnier sein wird“, betonte der Stürmer.

Der Star, der derzeit für den saudi-arabischen Klub Al-Nassr spielt, gab zu, dass dieser Wettbewerb emotional gesehen das denkwürdigste Turnier seiner Karriere sei. Er merkte an, dass die Leidenschaft und Unterstützung der Fans sich grundlegend von früheren Meisterschaften unterscheide.

Ronaldo reagierte gelassen auf die Angriffe gegen ihn. Seiner Meinung nach lernt man mit dem Alter, Ereignisse mit mehr Erfahrung und Gelassenheit zu betrachten. Der Spieler fügte hinzu, dass er mit seinen Erfolgen zufrieden sei und sein fußballerisches Erbe unabhängig davon, ob er Weltmeister werde oder nicht, bestehen bleibe.

„Ich habe im Leben alles erreicht. Gott hat mir mehr gegeben, als ich erwartet habe. Deshalb muss ich jeden Moment genießen. Ob ich den Weltpokal gewinne oder nicht, ich werde derselbe Cristiano bleiben“, so der Spieler laut einem Zitat von ixbt.com.

Derzeit richtet sich die Aufmerksamkeit der weltweiten Fußballgemeinde auf das Duell zwischen Portugal und Spanien. Dieses Spiel wird entscheiden, ob Ronaldos letzter Tanz bei einer Weltmeisterschaft weitergeht oder endet. Das Hauptziel des Spielers ist es, sein Team zum Sieg zu führen und der einzigen prestigeträchtigen Trophäe, die in seiner Karriere noch fehlt, einen Schritt näher zu kommen.