Carlos Queiroz verlässt die ghanaische Nationalmannschaft

Der portugiesische Fachmann Carlos Queiroz hat seinen Rücktritt als Cheftrainer der ghanaischen Nationalmannschaft bekannt gegeben.

In einer Abschiedserklärung in den sozialen Medien reflektierte der erfahrene Trainer über seinen Weg mit dem Team, die erzielten Ergebnisse und die Zukunft des ghanaischen Fußballs.

„Entweder man gewinnt oder man lernt“

Queiroz betonte, dass jedes Ergebnis im Fußball eine Lektion sein sollte.

„Fußball, wie auch das Leben, lehrt uns eine ewige Wahrheit: Entweder man gewinnt oder man lernt“, sagte der Experte.

Er merkte an, dass er stolz auf die mit der ghanaischen Nationalmannschaft erzielten Ergebnisse sei, betonte jedoch, dass man immer nach höheren Zielen streben müsse.

„Das Erreichen der Spitze sollte niemals das Endziel sein. Es muss der Ausgangspunkt für noch größere und gewaltigere Ziele werden“, so Queiroz.

Der ghanaische Fußball muss sich auch abseits des Platzes verändern

Der portugiesische Trainer ist der Ansicht, dass die Zukunft der „Black Stars“ nicht allein von den Ergebnissen auf dem Platz abhängt.

Er unterstrich die Bedeutung der Schaffung günstiger Bedingungen, um talentierte Spieler im Land zu identifizieren, zu schützen und zu fördern.

„Der Erfolg des Teams muss abseits des Platzes beginnen — durch die Vorbereitung und Entwicklung der talentierten Spieler Ghanas“, sagte er.

Dank an Spieler und Fans

Queiroz dankte der Führung des ghanaischen Fußballverbandes für die Möglichkeit, mit der Nationalmannschaft zu arbeiten.

Er dankte auch den Spielern und dem Trainerstab für ihren Mut, ihr Engagement und ihre professionelle Einstellung.

„Es war eine Ehre und eine große Freude für mich, dem Land und den ‚Black Stars‘ zu dienen“, sagte der Experte.

In seiner Ansprache an die Fans räumte der Trainer ein, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprachen. Er merkte jedoch an, dass das Team die Ehre Ghanas würdig verteidigt und versucht habe, den Ruf auf der internationalen Bühne wiederherzustellen.

Wie hat Ghana bei der WM 2026 abgeschnitten?

Die ghanaische Nationalmannschaft bestritt drei Spiele in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft.

„Black Stars“:

Sieg gegen Panama mit 1:0;

Unentschieden 0:0 gegen England;

Niederlage gegen Kroatien mit 1:2.

Das Team erreichte die K.o.-Phase, schied jedoch nach einer 0:1-Niederlage gegen Kolumbien im Achtelfinale aus.

„Danke, Ghana“

Queiroz beendete seine Erklärung mit Hoffnung für die Zukunft.

„Danke, Ghana. Für uns beginnt die Reise gerade erst“, sagte er.

Damit ist die Ära von Carlos Queiroz bei der ghanaischen Nationalmannschaft beendet. Nun steht der Verband vor der Aufgabe, einen neuen Cheftrainer zu wählen und das Team auf die nächsten großen Turniere vorzubereiten.