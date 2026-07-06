Warum können Lamine Yamal, Kylian Mbappe und Erling Haaland das Niveau von Messi und Ronaldo nicht erreichen?

Der Aufstieg junger Stars wie Lamine Yamal, Kylian Mbappe und Erling Haaland im modernen Fußball hat die Debatte über den Beginn einer neuen Ära angeheizt. Viele Experten und ehemalige Spieler bezweifeln jedoch, dass diese Talente die „göttlichen“ Standards erreichen können, die Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gesetzt haben. Insbesondere Tonito, ein ehemaliger Spieler von Sporting CP, betonte, dass das Haupthindernis für die neue Generation nicht das Talent, sondern die Beständigkeit sei. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo beherrschten den Thron des Weltfußballs fast zwei Jahrzehnte lang. Die Rekorde, die sie aufgestellt haben, und die Ergebnisse, die sie erzielt haben, schienen für viele unmöglich. Laut Goal.com merkte Tonito an, dass es fraglich bleibt, ob die neuen Stars ihr Niveau über Jahrzehnte halten können, egal wie stark sie sind. Seiner Meinung nach haben diese beiden Legenden einen einzigartigen Gipfel in der Fußballgeschichte erobert, und es reicht nicht aus, nur für ein paar Saisons glänzend zu spielen, um ihnen nahezukommen.

Beständigkeit — das Maß für Größe

Lamine Yamal hat zahlreiche Rekorde für Barcelona und die spanische Nationalmannschaft gebrochen, die Euro 2024 gewonnen und wurde zum besten jungen Spieler des Turniers gekürt. Aber wie Tonito betonte, beginnt der wahre Test erst jetzt. Erling Haaland und Kylian Mbappe zeigen ebenfalls ihre Torjägerqualitäten bei ihren Vereinen, aber ihre Hauptaufgabe besteht darin, dieses Tempo für mindestens 15 Jahre zu halten. „Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind in einer anderen Dimension. Bevor wir über andere Spieler sprechen, müssen wir sehen, wie viele Jahre sie dieses Niveau halten können“, sagt der ehemalige Mittelfeldspieler.

Heute ist die Fußballwelt in eine neue Phase eingetreten. Die neue Generation versucht, die Errungenschaften dieser beiden „Götter“ durch Wettbewerb zu wiederholen. Tonito glaubt, dass das gleichzeitige Auftauchen von Messi und Ronaldo und ihre Langlebigkeit auf einem so hohen Niveau ein einzigartiges Phänomen in der Fußballgeschichte ist. Er glaubt nicht, dass jemand diese Ergebnisse in Zukunft wiederholen kann, obwohl er zugibt, dass er sich irren könnte.

Analyse vor dem Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Portugal

Vor dem bevorstehenden Duell zwischen Spanien und Portugal ging Tonito auch auf die Veränderungen im Kader von „La Roja“ ein. Während Lamine Yamal die größte Gefahr für das Team bleibt, könnten die körperliche Verfassung und das Formtief von Nico Williams die Angriffsdynamik des Teams von Luis de la Fuente verändern. Wenn Nico Williams nicht spielt, wird Spanien zu einer Mannschaft, die sich mehr auf Ballbesitz verlässt und auf vertikale Angriffe verzichtet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Spieler wie Lamine Yamal, Kylian Mbappe und Erling Haaland Anwärter darauf sind, die Besten ihrer Ära zu sein. Um jedoch in die Riege der „Unsterblichen“ der Fußballwelt aufzusteigen, müssen sie nicht nur Trophäen gewinnen, sondern die Fans über Jahrzehnte hinweg mit ihrem Spiel in Staunen versetzen, genau wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Vorerst bleibt die neue Generation nur ein Reisender, der nach diesem Gipfel strebt.