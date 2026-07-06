WM 2026 Torschützenliste: Drei Stars an der Spitze

Ein weiterer Spieltag bei der Weltmeisterschaft 2026 ist beendet. Nach dem Achtelfinale führen Lionel Messi, Kylian Mbappé und Erling Haaland die Torschützenliste mit identischer Bilanz an.

Alle drei Superstars haben jeweils sieben Tore erzielt. Der Kampf um den Goldenen Schuh wird in den entscheidenden Play-off-Phasen noch spannender.

Drei Stürmer mit sieben Toren

Argentiniens Anführer Lionel Messi, Frankreichs Kapitän Kylian Mbappé und Norwegens Stürmer Erling Haaland haben bei der aktuellen WM jeweils sieben Mal getroffen.

Allerdings hat Mbappé ein Spiel mehr bestritten als Messi und Haaland. Daher ist die Torquote der argentinischen und norwegischen Angreifer etwas besser.

Das Wichtigste ist, dass die Teams aller drei Spieler noch im Turnier sind. Die Marke von sieben Toren ist also noch nicht das Ende.

Harry Kane rückt an die Spitze heran

Englands Kapitän Harry Kane liegt mit sechs Toren knapp dahinter auf dem nächsten Platz.

Kanes Team hat ebenfalls das Viertelfinale erreicht. Somit hat der Stürmer des FC Bayern die Chance, in den kommenden Spielen zu den Führenden aufzuschließen oder sie zu überholen.

Spieler mit vier Toren

Auf den weiteren Plätzen der Torschützenliste folgen Spieler mit jeweils vier Treffern:

Vinícius Júnior — Brasilien;

Ismaïla Sarr — Senegal;

Mikel Oyarzabal — Spanien;

Ousmane Dembélé — Frankreich.

Da Brasilien aus dem Turnier ausgeschieden ist, kann Vinícius sein Ergebnis nicht mehr verbessern. Die anderen Spieler kämpfen in den Play-offs weiter.

Ronaldo steht bei drei Toren

Portugals Anführer Cristiano Ronaldo konnte bisher drei Tore erzielen.

Es heißt, dass dies die letzte Weltmeisterschaft für den 41-jährigen Stürmer ist. Daher ist jedes weitere Spiel sowohl für Portugal als auch für seine persönlichen Rekorde von besonderer Bedeutung.

Die Hauptanwärter auf den Goldenen Schuh

Der aktuelle Stand an der Spitze der Torschützenliste sieht wie folgt aus:

Spieler Nationalmannschaft Tore Lionel Messi Argentinien 7 Kylian Mbappé Frankreich 7 Erling Haaland Norwegen 7 Harry Kane England 6 Vinícius Júnior Brasilien 4 Ismaïla Sarr Senegal 4 Mikel Oyarzabal Spanien 4 Ousmane Dembélé Frankreich 4 Cristiano Ronaldo Portugal 3

WM endet am 19. Juli

Die Weltmeisterschaft 2026 findet in den USA, Mexiko und Kanada statt. Das Turnier begann am 11. Juni, das Finale findet am 19. Juli statt.

Argentinien nimmt als amtierender Weltmeister teil. Die Fans freuen sich nun nicht nur auf den Titel, sondern auch auf das Duell um den Goldenen Schuh zwischen Messi, Mbappé und Haaland.