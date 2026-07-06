WM 2026 Torschützenliste: Drei Stars an der Spitze

·143·Sport
WM 2026 Torschützenliste: Drei Stars an der Spitze

Ein weiterer Spieltag bei der Weltmeisterschaft 2026 ist beendet. Nach dem Achtelfinale führen Lionel Messi, Kylian Mbappé und Erling Haaland die Torschützenliste mit identischer Bilanz an.

Alle drei Superstars haben jeweils sieben Tore erzielt. Der Kampf um den Goldenen Schuh wird in den entscheidenden Play-off-Phasen noch spannender.

Drei Stürmer mit sieben Toren

Argentiniens Anführer Lionel Messi, Frankreichs Kapitän Kylian Mbappé und Norwegens Stürmer Erling Haaland haben bei der aktuellen WM jeweils sieben Mal getroffen.

Allerdings hat Mbappé ein Spiel mehr bestritten als Messi und Haaland. Daher ist die Torquote der argentinischen und norwegischen Angreifer etwas besser.

Das Wichtigste ist, dass die Teams aller drei Spieler noch im Turnier sind. Die Marke von sieben Toren ist also noch nicht das Ende.

Harry Kane rückt an die Spitze heran

Englands Kapitän Harry Kane liegt mit sechs Toren knapp dahinter auf dem nächsten Platz.

Kanes Team hat ebenfalls das Viertelfinale erreicht. Somit hat der Stürmer des FC Bayern die Chance, in den kommenden Spielen zu den Führenden aufzuschließen oder sie zu überholen.

Spieler mit vier Toren

Auf den weiteren Plätzen der Torschützenliste folgen Spieler mit jeweils vier Treffern:

  • Vinícius Júnior — Brasilien;

  • Ismaïla Sarr — Senegal;

  • Mikel Oyarzabal — Spanien;

  • Ousmane Dembélé — Frankreich.

Da Brasilien aus dem Turnier ausgeschieden ist, kann Vinícius sein Ergebnis nicht mehr verbessern. Die anderen Spieler kämpfen in den Play-offs weiter.

Ronaldo steht bei drei Toren

Portugals Anführer Cristiano Ronaldo konnte bisher drei Tore erzielen.

Es heißt, dass dies die letzte Weltmeisterschaft für den 41-jährigen Stürmer ist. Daher ist jedes weitere Spiel sowohl für Portugal als auch für seine persönlichen Rekorde von besonderer Bedeutung.

Die Hauptanwärter auf den Goldenen Schuh

Der aktuelle Stand an der Spitze der Torschützenliste sieht wie folgt aus:

Spieler

Nationalmannschaft

Tore

Lionel Messi

Argentinien

7

Kylian Mbappé

Frankreich

7

Erling Haaland

Norwegen

7

Harry Kane

England

6

Vinícius Júnior

Brasilien

4

Ismaïla Sarr

Senegal

4

Mikel Oyarzabal

Spanien

4

Ousmane Dembélé

Frankreich

4

Cristiano Ronaldo

Portugal

3

WM endet am 19. Juli

Die Weltmeisterschaft 2026 findet in den USA, Mexiko und Kanada statt. Das Turnier begann am 11. Juni, das Finale findet am 19. Juli statt.

Argentinien nimmt als amtierender Weltmeister teil. Die Fans freuen sich nun nicht nur auf den Titel, sondern auch auf das Duell um den Goldenen Schuh zwischen Messi, Mbappé und Haaland.

WeltmeisterschaftGoldener SchuhLionel MessiKylian MbappéErling Haaland
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Warum können Lamine Yamal, Kylian Mbappe und Erling Haaland das Niveau von Messi und Ronaldo nicht erreichen?Warum können Lamine Yamal, Kylian Mbappe und Erling Haaland das Niveau von Messi und Ronaldo nicht erreichen?Heute, 13:54Carlo Ancelotti führt Brasilien bis 2030Carlo Ancelotti führt Brasilien bis 2030Heute, 13:19Thomas Tuchel verärgert über FIFA-Entscheidung: Wird Harry Kane Donald Trump um Hilfe bitten?Thomas Tuchel verärgert über FIFA-Entscheidung: Wird Harry Kane Donald Trump um Hilfe bitten?Heute, 13:15Jude Bellingham ruft Fans nach Sieg gegen Mexiko zum Feiern aufJude Bellingham ruft Fans nach Sieg gegen Mexiko zum Feiern aufHeute, 12:57Erling Haalands Vater gibt überraschende Erklärung zu möglichem Wechsel zu Real Madrid abErling Haalands Vater gibt überraschende Erklärung zu möglichem Wechsel zu Real Madrid abHeute, 12:32Neymar gibt seinen Rücktritt aus der brasilianischen Nationalmannschaft bekanntNeymar gibt seinen Rücktritt aus der brasilianischen Nationalmannschaft bekanntHeute, 12:12
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan