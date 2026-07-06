Jamal Musiala unterzieht sich Operation: Wann kehrt der Bayern-Star zurück?

Der Star von Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft, Jamal Musiala, hat sich einem weiteren chirurgischen Eingriff unterzogen. Dieser medizinische Eingriff, der nach dem Abschluss der Weltmeisterschaft in Nordamerika durchgeführt wurde, gilt als wichtiger Schritt zur vollständigen Genesung des Spielers. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut einer offiziellen Mitteilung der Pressestelle des Vereins war diese Operation kein Ergebnis einer unerwarteten Verletzung, sondern ein geplanter medizinischer Eingriff. Die Ärzte von Bayern hielten diesen Schritt für notwendig, um den Genesungsprozess nach der schweren Verletzung, die sich der offensive Mittelfeldspieler im letzten Jahr zugezogen hatte, abzuschließen.

Genesungsplan und Zeitrahmen

Wie Goal.com berichtet, wird der 23-jährige Spieler nun mit einem speziell entwickelten Rehabilitationsprogramm mit dem Training beginnen. Die Terminierung der Operation in die Sommerpause ermöglicht es Musiala, keinen wichtigen Teil der Saison 2026-27 zu verpassen.

Die Führung der Münchner ist zuversichtlich, dass der Spieler an den Saisonvorbereitungslagern teilnehmen wird. Der Verein betont, dass Jamal dank eines präzise ausgearbeiteten Plans bis zu den ersten Spielen der neuen Meisterschaft seine optimale körperliche Verfassung erreichen wird, was für Bayern zu Saisonbeginn einen großen Vorteil darstellen dürfte.

Komplikationen durch alte Verletzung

Zur Erinnerung: Jamal Musiala kollidierte im Sommer 2025 während des Viertelfinales der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft mit dem Torhüter von Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma. Damals erlitt das deutsche Talent eine sehr schwere Verletzung, darunter einen Schienbeinbruch und eine Knöchelverrenkung.

Nach diesem Vorfall blieb der Spieler lange Zeit außen vor und verpasste einen großen Teil der Saison 2025-26. Selbst im März dieses Jahres verzögerte sich seine Rückkehr aufgrund von Sehnenbeschwerden leicht. Der aktuelle Eingriff zielt darauf ab, diese Komplikationen vollständig zu beseitigen.

Derzeit steht der Spieler unter ärztlicher Aufsicht und sein Zustand wird positiv bewertet. Für die Bayern-Fans ist das Wichtigste, dass der wichtigste Spielmacher des Teams bis zum Start der neuen Saison wieder vollständig gesund ist.