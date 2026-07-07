Spanien besiegt Portugal in den letzten Minuten

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Spanien besiegt Portugal in den letzten Minuten

Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft besiegte Spanien Portugal mit 1:0. Das einzige Tor der Begegnung, die im Stadion von Dallas in Arlington stattfand, erzielte Mikel Merino in der 90.+1 Minute. Lange Zeit gelang es keiner der beiden Mannschaften, den Spielstand zu eröffnen, doch Spanien erhöhte gegen Ende des Spiels den Druck und erzielte das entscheidende Ergebnis.

Spanien kontrollierte während des gesamten Spiels den Ball und wirkte im Angriff aktiver. Das Team gab 15 Schüsse auf das portugiesische Tor ab, von denen 6 auf das Tor gingen. Portugal versuchte es mit 9 Schüssen, von denen 3 auf das Tor kamen.

Auch beim Ballbesitz hatte Spanien die Nase vorn. Das Team von Luis de la Fuente kontrollierte den Ball 56 Prozent der Zeit, während Portugal auf 44 Prozent kam.

Die spanischen Spieler spielten 522 Pässe mit einer Genauigkeit von 91 Prozent. Portugal spielte 434 Pässe, von denen 85 Prozent ankamen.

Im Spiel beging Portugal 9 Fouls, Spanien 13. Die portugiesischen Spieler erhielten 2 gelbe Karten, bei Spanien wurde ein Spieler verwarnt. Rote Karten gab es keine.

Bei den Eckbällen lag Spanien mit 7:3 vorne. Die Anzahl der Abseitsstellungen betrug 2 für Portugal und 1 für Spanien.

Damit brachte das Tor von Mikel Merino in der Nachspielzeit Spanien in die nächste Runde. Portugal beendet damit seine Teilnahme am Turnier.

PortugalSpanienMikel MerinoWeltmeisterschaftArlingtonAchtelfinale
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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