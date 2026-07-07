Lothar Matthäus kritisiert Neymar scharf: Brasilien-Star stellt Eigennutz über das Team

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Lothar Matthäus kritisiert Neymar scharf: Brasilien-Star stellt Eigennutz über das Team

Die deutsche Fußballlegende Lothar Matthäus machte keinen Hehl daraus, dass er froh über das Ausscheiden der brasilianischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft ist. Er kritisierte den Anführer Neymar und dessen Verhalten auf dem Platz scharf und warf dem Stürmer persönlichen Egoismus vor. In seiner Kolumne für Sky Germany analysierte Matthäus die Niederlage Brasiliens gegen Norwegen im Achtelfinale. Dies berichtet Goal.com .

Laut Matthäus war das Ausscheiden Brasiliens aus dem Turnier verdient. "Ich bin froh, dass Brasilien verloren hat. Ich kann dieses ständige Lamentieren und die übertriebene Gestik nicht mehr ertragen", schrieb der ehemalige deutsche Nationalspieler. Er konzentrierte sich dabei besonders auf die Elfmetersituation kurz vor Spielende.

Steht persönlicher Nutzen über dem Teamerfolg?

In den letzten Minuten der Partie, als Brasilien mit 1:2 zurücklag, entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Norwegen. Sowohl vor als auch nach der Ausführung des Strafstoßes lieferte sich Neymar ein langes Wortgefecht mit dem Torhüter. Matthäus betonte, dass Neymar sein eigenes "Ich" in den Vordergrund gestellt habe, anstatt Zeit zu sparen und das Spiel schnell fortzusetzen.

"Anstatt den Elfmeter schnell auszuführen, stritt sich Neymar mit dem Torwart. Dieses Verhalten zeigt, dass er sein Ego über den Erfolg der Mannschaft stellt", fügte Matthäus hinzu. Seiner Meinung nach habe eine solche Einstellung die Moral des gesamten Teams negativ beeinflusst und sei einer der Hauptgründe für die Niederlage gewesen.

Dabei verglich die deutsche Legende Brasilien mit der französischen Nationalmannschaft. Seiner Ansicht nach haben Stars wie Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé bereits verstanden, dass mannschaftliche Geschlossenheit der Schlüssel zum Erfolg ist. Matthäus hob besonders hervor, dass Frankreich den Sieg gegen Paraguay genau dieser Geschlossenheit zu verdanken hatte.

Die norwegische Nationalmannschaft erreichte durch diesen Sieg zum ersten Mal in ihrer Geschichte das Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Erling Haaland wurde mit einem Doppelpack zum Helden des Spiels. Zudem bewahrte der derzeit vereinslose Torhüter Ørjan Nyland sein Team mit einer Reihe schwieriger Paraden vor weiteren Gegentoren.

Für Brasilien ist diese Niederlage ein weiterer Rückschlag. Die Kritik rund um Neymar dürfte noch lange anhalten. Die Diskussionen in der Sportwelt über den Spielstil und die Disziplin der "Seleção" haben sich nach Matthäus' Äußerungen weiter verschärft.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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