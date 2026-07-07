Portugal gegen Spanien: Spielerbewertungen

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Portugal gegen Spanien: Spielerbewertungen

Nach dem Sieg Spaniens über Portugal bewertete das Portal Flashscore die Teilnehmer der Begegnung. Die beste Leistung auf dem Platz zeigte Rodri. Der spanische Mittelfeldspieler erhielt mit 8,3 Punkten die höchste Bewertung des Spiels.

Nach Rodri erzielte Lamine Yamal 7,7 Punkte. Unai Simón erhielt 7,5, Dani Olmo 7,4 und Pedro Porro 7,1 Punkte. Ferran Torres wurde trotz seiner Einwechslung mit 7,3 Punkten bewertet.

Die vollständigen Bewertungen für Spanien:

• Unai Simón — 7,5
• Pedro Porro — 7,1
• Pau Cubarsí — 6,3
• Aymeric Laporte — 6,4
• Marc Cucurella — 6,5
• Rodri — 8,3
• Álex Baena — 6,7
• Pedri — 6,6
• Lamine Yamal — 7,7
• Dani Olmo — 7,4
• Mikel Oyarzabal — 6,4
• Ferran Torres — 7,3

Mikel Merino, der das Spiel entschied, wurde in der 85. Minute eingewechselt. Er erzielte in der 90.+1 Minute das Tor, das Spanien in die nächste Runde brachte.

Bei Portugal erzielte Torhüter Diogo Costa das beste Ergebnis. Er erhielt 7,1 Punkte. Die Innenverteidiger Renato Veiga und Rúben Dias erhielten jeweils 6,8 Punkte.

Mannschaftskapitän Cristiano Ronaldo wurde mit 6,4 bewertet. Die gleiche Note erhielten João Félix und João Cancelo. Bruno Fernandes erhielt 6,7 Punkte.

Bewertungen der portugiesischen Spieler:

• Diogo Costa — 7,1
• Nuno Mendes — 6,6
• Renato Veiga — 6,8
• Rúben Dias — 6,8
• João Cancelo — 6,4
• João Neves — 6,5
• Vitinha — 5,6
• Pedro Neto — 5,7
• Bruno Fernandes — 6,7
• João Félix — 6,4
• Cristiano Ronaldo — 6,4
• Nélson Semedo — 6,0
• Rafael Leão — 6,7
• Diogo Dalot — 6,4

Die niedrigste Punktzahl im portugiesischen Kader erhielt Vitinha. Er kam auf 5,6 Punkte, während Pedro Neto mit 5,7 bewertet wurde.

SpanienPortugalCristiano RonaldoRodriMikel Merino
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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