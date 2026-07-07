Spanien schickt Ronaldo nach Hause

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Spanien schickt Ronaldo nach Hause

Portugal, angeführt von Cristiano Ronaldo, schied nach einer 0:1-Niederlage gegen Spanien im Achtelfinale der Weltmeisterschaft aus dem Turnier aus. Das Schicksal der Partie entschied ein Tor von Mikel Merino in der 90.+1 Minute.

Ronaldo stand in der Startelf und absolvierte die vollen 90 Minuten. Er gab 3 Schüsse auf das gegnerische Tor ab, davon waren 2 Schüsse aufs Tor und einer ging am Kasten vorbei.

Der portugiesische Stürmer hatte drei Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Sein Expected-Goals-Wert lag bei 0,28, die Qualität seiner Schüsse aufs Tor bei 0,87. Ronaldo konnte seine Chancen jedoch nicht in Tore ummünzen.

Er brachte 10 seiner 12 Passversuche an den Mann. Im letzten Drittel kamen 4 von 5 Pässen an. Zudem spielte Ronaldo einen entscheidenden Pass.

In Zweikämpfen ging er zweimal aus drei Duellen als Sieger hervor. Ronaldo klärte den Ball einmal aus der Gefahrenzone und fing einen Ball ab. Seine Bewertung für das Spiel lag bei 6,4 Punkten.

Portugal hielt das Ergebnis bis in die letzten Minuten, konnte aber auf Merinos spätes Tor nicht mehr antworten. Damit verabschieden sich Ronaldo und sein Team aus dem Turnier.

PortugalSpanienCristiano RonaldoMikel MerinoWeltmeisterschaftAchtelfinale
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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