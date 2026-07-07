Verfolgen Sie das Spiel USA gegen Belgien mit uns

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Verfolgen Sie das Spiel USA gegen Belgien mit uns

Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft treffen die Nationalmannschaften der USA und Belgiens aufeinander. Diese Begegnung Zamin.uz wird auf der Website per Live-Ticker übertragen.

Das Spiel beginnt um 05:00 Uhr in Seattle. Während der Übertragung informieren wir Sie in Echtzeit über jedes Tor, jede gefährliche Situation, jeden Schuss, Spielerwechsel und Schiedsrichterentscheidungen.

Vor dem Anpfiff werden die Chancen beider Teams als ausgeglichen bewertet. Die USA haben eine Siegchance von 38 %, Belgien liegt bei 34 %. Die Wahrscheinlichkeit für ein Unentschieden beträgt 28 %.

Fußballfans können alle wichtigen Ereignisse des Spiels live über Zamin.uz verfolgen.

USABelgienLive-TickerAchtelfinaleFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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