Nasaf besiegt die U23-Auswahl von Usbekistan

Die U23-Nationalmannschaft von Usbekistan bestritt ein Testspiel gegen Nasaf. In einer hart umkämpften Partie setzten sich die Schützlinge von Ruziqul Berdiyev knapp mit 1:0 durch.

Das Schicksal der Begegnung entschied ein einziges Tor von Bobur Abduholiqov in der ersten Halbzeit.

Das einzige Tor fiel in der 31. Minute

Nasaf eröffnete den Torreigen in der 31. Minute. Nasaf-Stürmer Bobur Abduholiqov nutzte die Gelegenheit und erzielte den Siegtreffer für sein Team.

In den verbleibenden Minuten versuchte die U23 von Usbekistan den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive von Nasaf hielt das Ergebnis fest.

Ergebnis des Testspiels

Usbekistan U23 — Nasaf 0:1

Tor: Bobur Abduholiqov, 31. Minute.

Startaufstellung Usbekistan U23

Maksim Murkayev, Dilshod Murtazoyev, Giyosjon Rizaqulov, Quvonch Khushvaqtov, Saidxon Hamidov, Ruziboy Fayzullayev, Ollobergan Karimov, Ravshan Khayrullayev, Saidumarxon Saidnurullayev, Nurlan Ibraimov, Amirbek Saidov.

Eingewechselte Spieler

Qudratov, Rahimov, Abdullayev, Tursunmuhammadov, Ahmadjonov, Abdunabiyev, Hoshimov, Anvarov, Shodiboyev und Rayimqulov.

Das Testspiel diente dem Trainerstab als wichtiger Prüfstein, um die körperliche Verfassung und die spielerischen Fähigkeiten der Akteure zu bewerten. Nasaf sicherte sich den Sieg mit einem Treffer.