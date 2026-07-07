Nasaf besiegt die U23-Auswahl von Usbekistan

·37·Sport
Nasaf besiegt die U23-Auswahl von Usbekistan

Die U23-Nationalmannschaft von Usbekistan bestritt ein Testspiel gegen Nasaf. In einer hart umkämpften Partie setzten sich die Schützlinge von Ruziqul Berdiyev knapp mit 1:0 durch.

Das Schicksal der Begegnung entschied ein einziges Tor von Bobur Abduholiqov in der ersten Halbzeit.

Das einzige Tor fiel in der 31. Minute

Nasaf eröffnete den Torreigen in der 31. Minute. Nasaf-Stürmer Bobur Abduholiqov nutzte die Gelegenheit und erzielte den Siegtreffer für sein Team.

In den verbleibenden Minuten versuchte die U23 von Usbekistan den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive von Nasaf hielt das Ergebnis fest.

Ergebnis des Testspiels

Usbekistan U23 — Nasaf 0:1

Tor: Bobur Abduholiqov, 31. Minute.

Startaufstellung Usbekistan U23

Maksim Murkayev, Dilshod Murtazoyev, Giyosjon Rizaqulov, Quvonch Khushvaqtov, Saidxon Hamidov, Ruziboy Fayzullayev, Ollobergan Karimov, Ravshan Khayrullayev, Saidumarxon Saidnurullayev, Nurlan Ibraimov, Amirbek Saidov.

Eingewechselte Spieler

Qudratov, Rahimov, Abdullayev, Tursunmuhammadov, Ahmadjonov, Abdunabiyev, Hoshimov, Anvarov, Shodiboyev und Rayimqulov.

Das Testspiel diente dem Trainerstab als wichtiger Prüfstein, um die körperliche Verfassung und die spielerischen Fähigkeiten der Akteure zu bewerten. Nasaf sicherte sich den Sieg mit einem Treffer.

NasafUsbekistan U23FußballTestspielBobur Abduholiqov
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Lothar Matthäus kritisiert Neymar scharf: Brasilien-Star stellt Eigennutz über das TeamLothar Matthäus kritisiert Neymar scharf: Brasilien-Star stellt Eigennutz über das TeamHeute, 02:52Premier-League-Giganten steigen in den Kampf um PSG-Star Bradley Barcola einPremier-League-Giganten steigen in den Kampf um PSG-Star Bradley Barcola einHeute, 02:36Mikel Merino schießt Spanien ins Viertelfinale: Cristiano Ronaldo und Portugal geschlagenMikel Merino schießt Spanien ins Viertelfinale: Cristiano Ronaldo und Portugal geschlagenHeute, 02:31Verfolgen Sie das Spiel USA gegen Belgien mit unsVerfolgen Sie das Spiel USA gegen Belgien mit unsHeute, 02:27Der letzte Akkord für Cristiano Ronaldo: Portugal verabschiedet sich von der WM 2026Der letzte Akkord für Cristiano Ronaldo: Portugal verabschiedet sich von der WM 2026Heute, 02:17Portugal gegen Spanien: SpielerbewertungenPortugal gegen Spanien: SpielerbewertungenHeute, 02:11
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan