NVIDIA GeForce RTX 4080M: Desktop-Version der mobilen GPU zeigt unerwartete Ergebnisse

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NVIDIA GeForce RTX 4080M: Desktop-Version der mobilen GPU zeigt unerwartete Ergebnisse

Der Trend zu Hybridlösungen auf dem Computertechnologiemarkt – die Umwandlung von Chips für Laptops in stationäre Videoadapter – erreicht eine neue Stufe. Jüngste Tests chinesischer Blogger zeigen, dass eine Desktop-Grafikkarte auf Basis des NVIDIA GeForce RTX 4080M mobilen Grafikprozessors eine überraschende Leistung im Verhältnis zu ihrem Preis aufweist. Dieses Gerät besticht nicht nur durch seine Erschwinglichkeit, sondern auch durch seine Energieeffizienz. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das getestete GeForce RTX 4080M-Modell ist im Grunde ein RTX 4080 Laptop-Chip, der auf einer Desktop-Platine mit entsprechendem Kühlsystem installiert wurde. Interessanterweise blieb diese Karte, obwohl sie bereits seit geraumer Zeit auf dem Markt ist, von den großen Tech-Publikationen weitgehend unbeachtet. Laut Ixbt.com wurde das getestete Exemplar für nur 300 USD erworben, während der aktuelle Marktpreis bei etwa 400 USD liegt.

Technisch gesehen liegt der mobile RTX 4080-Chip in Bezug auf Architektur und Leistung sehr nah am Desktop-Modell RTX 4070 Ti. Dies deutet darauf hin, dass diese Hybridkarte über ausreichend Leistung für moderne Spiele im mittleren und oberen Segment verfügt. Im Vergleich zu den Preisen auf dem usbekischen Markt ist ein Preis von 400 USD ein sehr wettbewerbsfähiger Wert für diese Leistungsstufe.

Stromverbrauch und Effizienzkennzahlen

Der überraschendste Aspekt während des Testprozesses war der Stromverbrauch der Grafikkarte. Es stellte sich heraus, dass die GeForce RTX 4080M beim Spielen lediglich 100 W verbrauchte. Normalerweise benötigen mobile RTX 4080-Chips deutlich mehr Energie, was in diesem Fall jedoch durch eine spezielle BIOS-Firmware auf dem Gerät erklärt wird. Trotz des geringen Stromverbrauchs konnte die Karte mit ihren Hauptkonkurrenten gleichziehen.

Gaming-Tests zeigten, dass die GeForce RTX 4080M fast identisch mit der auf dem chinesischen Markt beliebten Radeon RX 9070 GRE arbeitet. Während das NVIDIA-Produkt in einigen Spielen überlegen war, lag die AMD-Karte in anderen leicht vorne. Es ist anzumerken, dass die RX 9070 GRE im Durchschnitt eine Leistung zwischen den Modellen RTX 4070 und RTX 5070 bietet, was das hohe Potenzial der Hybridkarte bestätigt.

Das Aufkommen solcher Grafikkarten ist ideal, insbesondere für Gamer, die ihr Budget schonen wollen. Vollwertige Desktop-RTX 4070 Ti-Karten sind wesentlich teurer. Diese Variante mit mobilem Chip bietet dem Nutzer hohe Bilder pro Sekunde (FPS) und eine stabile Grafik für weniger Geld.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Desktop-Lösungen auf Basis der GeForce RTX 4080M das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in ihrem Segment bieten. Obwohl solche Produkte nicht von offiziellen Marken, sondern von Drittanbietern zusammengestellt werden, werden sie aufgrund ihrer Kompaktheit und Wirtschaftlichkeit zweifellos die Wahl vieler Nutzer werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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