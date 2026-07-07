Premier-League-Giganten steigen in den Kampf um PSG-Star Bradley Barcola ein

Während sich das Transferfenster auf dem europäischen Fußballmarkt aufheizt, haben zwei Giganten der Premier League – Liverpool und Arsenal – einen ernsthaften Kampf um den Stürmer von Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, begonnen. Das talentierte französische Talent zieht mit seiner technischen Finesse und Schnelligkeit nicht nur in der Ligue 1, sondern auch auf kontinentaler Ebene die Aufmerksamkeit von Experten auf sich. Obwohl PSG dafür bekannt ist, seine Stars nicht leichtfertig ziehen zu lassen, erhöhen die Finanzkraft der englischen Klubs und das Interesse des Spielers an neuen Herausforderungen die Wahrscheinlichkeit eines Transfers. Dies berichtet Goal.com .

Der bekannte Insider Fabrizio Romano gab auf seinem YouTube-Kanal bekannt, dass der 21-jährige Stürmer derzeit zu einem der Haupttransferziele für einen der englischen Vereine geworden ist. Obwohl die PSG-Führung junge Talente im Team halten möchte, heißt es, dass sich die Situation in Paris ändern könnte. Dies ebnet den Weg für die Top-Klubs der Premier League, mit hohen Angeboten vorstellig zu werden.

Die Pläne von Arsenal und Liverpool

Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat das Ziel, die Angriffsreihe des Teams, insbesondere auf den Flügeln, weiter zu verstärken. Barcola wird als Kandidat in Betracht gezogen, um einen ernsthaften Konkurrenzkampf für Spieler wie Bukayo Saka und Gabriel Martinelli zu schaffen. Für die "Gunners" bleibt der Franzose jedoch vorerst eine Backup-Option. Sollte der Londoner Klub seinen Hauptwunschkandidaten Morgan Rogers nicht verpflichten können, wird sich der Fokus auf Barcola verlagern.

Auch Liverpool mischt in diesem Rennen aktiv mit. Das Team plant, unter dem neuen Trainer den Kader zu verjüngen und die Offensivkraft zu erhöhen. Barcolas Fähigkeit, Verteidiger in Eins-gegen-Eins-Situationen auszuspielen, passt hervorragend zum intensiven Spielstil der "Anfield"-Elf. Die Scouts von Merseyside beobachten Barcolas Entwicklung schon seit langer Zeit.

Bradley Barcola konnte sich in der vergangenen Saison im Kader des Pariser Klubs beweisen und erhielt zudem eine Berufung in die französische Nationalmannschaft. Seine Vielseitigkeit, auf beiden Flügeln sowie im Sturmzentrum spielen zu können, macht ihn für Top-Klubs noch attraktiver. Es wird erwartet, dass PSG eine Ablösesumme von mindestens 70 bis 80 Millionen Euro für den Spieler verlangen wird.

Transferfolgen und Wettbewerb

Sollte dieser Transfer zustande kommen, könnte dies das Kräfteverhältnis in der Premier League spürbar beeinflussen. Für Liverpool wäre es ein wichtiger Schritt vor dem Hintergrund der Ungewissheit über die Zukunft von Mohamed Salah, während es für Arsenal die nötige Kaderbreite im Titelrennen sichern würde. Beide Klubs setzen ihre Strategie fort, in junge und vielversprechende Spieler zu investieren.

Obwohl noch keine offiziellen Angebote unterbreitet wurden, laufen die Verhandlungen hinter den Kulissen auf Hochtouren. In den kommenden Wochen werden genauere Informationen zur Zukunft von Barcola erwartet. PSG wiederum schließt nicht aus, dem Spieler einen neuen Vertrag anzubieten, um ihn zu halten.