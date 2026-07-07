Der letzte Akkord für Cristiano Ronaldo: Portugal verabschiedet sich von der WM 2026

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Der letzte Akkord für Cristiano Ronaldo: Portugal verabschiedet sich von der WM 2026

Für Cristiano Ronaldo, eine lebende Legende der Fußballwelt, fand die Geschichte der Weltmeisterschaften ein unerwartetes und schmerzhaftes Ende. Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 verlor Portugal das Pyrenäen-Derby gegen Spanien mit 0:1 und schied aus dem Turnier aus. Dieses Spiel, das in Dallas stattfand, ging nicht nur als Niederlage der Mannschaft, sondern als Ende einer ganzen Ära in die Geschichte ein. Dies berichtet Goal.com .

Die erste Halbzeit begann mit vorsichtigen, aber gefährlichen Angriffen beider Teams. Laut Goal.com konnten Joao Cancelo und Mikel Oyarzabal in den Anfangsminuten günstige Gelegenheiten nicht nutzen. Cristiano Ronaldo versuchte, seine gewohnte Aktivität zu zeigen, doch der spanische Torhüter Unai Simon konnte seine Schüsse parieren. Auch der portugiesische Torhüter Diogo Costa bewahrte sein Team vor einem sicheren Gegentor, indem er in der ersten Halbzeit aufeinanderfolgende Schüsse von Lamine Yamal und Alex Baena abwehrte.

Kurz vor der Pause war Portugal sehr nah dran, den Führungstreffer zu erzielen. Ein kraftvoller Schuss von Nuno Mendes wurde von einem Verteidiger abgefälscht und ging über die Querlatte. Auch Kombinationen mit Joao Felix und Cristiano Ronaldo reichten nicht aus, um das spanische Abwehrbollwerk zu durchbrechen. Die Teams gingen mit einem torlosen Remis in die Pause.

Der entscheidende Schlag und die letzten Minuten

Die zweite Halbzeit verlief deutlich vorsichtiger und ereignisärmer. Beide Mannschaften vermieden Risiken und konzentrierten sich mehr auf die Defensive. Ungenaue Schüsse von Bruno Fernandes und ein Freistoß von Lamine Yamal stellten die Torhüter vor keine ernsthaften Probleme. Doch die letzten Minuten des Spiels wurden für Portugal zu einer echten Tragödie.

In der Nachspielzeit traf der eingewechselte Mikel Merino nach einem feinen Zuspiel von Ferran Torres ins Schwarze und überwand Diogo Costa. Dieses Tor zerstörte alle Hoffnungen der portugiesischen Nationalmannschaft. Kurz vor Spielende hätte Bernardo Silva ausgleichen können, doch sein Kopfball landete auf dem Tornetz.

Diese Niederlage markierte den letzten Auftritt des 41-jährigen Cristiano Ronaldo auf der WM-Bühne. Der Stürmer, der während seiner Karriere zahlreiche Rekorde aufstellte, musste seine letzte Weltmeisterschaft ohne Medaille und ohne Tor beenden. Dieses Ergebnis wird als großer Misserfolg für Portugal gewertet, da das Team als einer der Turnierfavoriten galt.

Spanien sicherte sich mit diesem Sieg den Einzug ins Viertelfinale. Die Schützlinge von Luis de la Fuente schalteten ihre Nachbarn dank diszipliniertem Spiel und Entschlossenheit in den letzten Minuten aus. Nun wird eine neue Ära im portugiesischen Fußball erwartet, da viele Führungskräfte des Teams, einschließlich Ronaldo, ihre internationale Karriere beenden könnten.

Cristiano RonaldoPortugalSpanienWM 2026Fußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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