Frau verliert 460 Millionen Sum durch falschen „Serkan Bolat“

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Frau verliert 460 Millionen Sum durch falschen „Serkan Bolat“

Eine in der russischen Stadt Krasnodar lebende Frau wurde Opfer eines Betrügers, der sich als der berühmte türkische Schauspieler Kerem Bürsin ausgab. Der Täter, der durch KI-generierte Fotos und Videos Vertrauen erweckte, erbeutete über 3 Millionen Rubel, was etwa 460 Millionen Sum entspricht.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall im Jahr 2024. Ein nigerianischer Staatsbürger nahm über einen Messenger Kontakt zu der Frau auf und stellte sich als der bekannte Schauspieler Kerem Bürsin aus der Serie „Sen Çal Kapımı“ vor. Durch den Versand von KI-manipulierten Bildern und Videos gelang es ihm, ihr Vertrauen zu gewinnen.

Nach einiger Zeit des Schreibens erfand der Betrüger verschiedene Ausreden. Er forderte die Frau mehrfach zu Geldüberweisungen auf, wobei er Sicherheitsbedenken, die Wahrung seiner Identität, die Bearbeitung von Migrationsdokumenten sowie Kosten für eine Reise nach Russland vorschob.

Infolgedessen überwies das Opfer dem Betrüger insgesamt mehr als 3 Millionen Rubel. Später erkannte sie den Betrug und wandte sich an die Strafverfolgungsbehörden.

Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass ein nigerianischer Staatsbürger den Betrug begangen hatte. Das Gericht befand ihn für schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren.

Experten warnen davor, unbekannten Konten zu vertrauen, die sich als Prominente ausgeben. Sie mahnen zur Vorsicht bei Geldanfragen und betonen, dass angesichts der Zunahme von KI-generierten Inhalten höchste Wachsamkeit geboten ist.

BetrugKerem BürsinKünstliche IntelligenzRusslandSicherheit
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Charos
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