SK Hynix geht dank KI-Boom an den US-Aktienmarkt

Der südkoreanische Halbleiter-Gigant SK Hynix plant, seine Aktien an der US-Börse zu notieren. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach AI-Technologien will das Unternehmen diesen Schritt nutzen, um seine Kapitalisierung weiter zu steigern. Diese Entscheidung wurde vor dem Hintergrund großer Veränderungen in der Technologiewelt und eines beispiellosen Bedarfs an Speicherchips getroffen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut Bloomberg kündigte SK Hynix am Montag die Absicht an, rund 17,8 Millionen Aktien im Rahmen eines IPO in den USA zu verkaufen. Bei einem erfolgreichen Verlauf wird erwartet, dass das Unternehmen etwa 28 Milliarden Dollar einnimmt. Investoren werden die Möglichkeit haben, SK Hynix-Aktien über American Depositary Receipts (ADR) zu halten, anstatt direkt an einer ausländischen Börse zu handeln. Jedes ADR entspricht einem Zehntel einer Stammaktie.

Die Ära der KI und "RAMageddon"

Derzeit übersteigt die weltweite Nachfrage nach High Bandwidth Memory (HBM), DRAM und NAND-Chips, die für den Betrieb von KI-Systemen unerlässlich sind, das Angebot bei weitem. Experten bezeichnen diese Situation als "RAMageddon". Da Tech-Giganten wie Amazon, Microsoft, Google und Oracle ihre KI-Rechenzentren erweitern, ist ein Mangel an Speicherchips entstanden.

Dieser Engpass ist nicht nur auf industrieller Ebene, sondern auch für normale Verbraucher spürbar. So teilte das Management von Apple mit, dass man aufgrund der Chipknappheit gezwungen sei, die Preise für Mac-Computer und iPad-Tablets zu erhöhen. SK Hynix zielt darauf ab, genau diese Lücke zu schließen und seinen Marktanteil zu festigen.

Finanzkennzahlen und riskante Investitionen

Das laufende Jahr war für SK Hynix äußerst erfolgreich. Der Umsatz des Unternehmens im ersten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 200 Prozent, und der Aktienkurs hat sich seit Jahresbeginn um 260 Prozent erhöht. Zum Vergleich: Die Aktien des engsten US-Konkurrenten Micron stiegen im vergangenen Jahr um 700 Prozent, wodurch der Unternehmenswert die Marke von 1 Billion Dollar überschritt.

Südkoreanische Technologieunternehmen, insbesondere SK Hynix und Samsung, haben versprochen, mehr als 550 Milliarden Dollar in den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten zu investieren. Dies könnte jedoch ein sehr riskanter Schritt sein. Es besteht die Gefahr, dass sich die Marktkonjunktur bis zur Fertigstellung der neuen Fabriken ändert und die Preise aufgrund eines Überangebots drastisch fallen.

Dennoch suchen Wall-Street-Analysten und Investoren nach neuen Unternehmen, die einen Erfolg wie NVIDIA erzielen könnten. SK Hynix wird als einer dieser vielversprechenden Kandidaten angesehen. Die Preisgestaltung für die Aktien des Unternehmens wird am Donnerstag festgelegt, und der Handelsbeginn an den US-Börsen wird für Freitag erwartet.