Bedingung für das Ende des Krieges an einem Tag genannt: Was sagte Peskow dazu?

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Bedingung für das Ende des Krieges an einem Tag genannt: Was sagte Peskow dazu?

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, gab dem bekannten Schweizer Die Weltwoche ein ausführliches Interview. Darin legte der Kreml-Vertreter die Bedingungen für die Beendigung des Konflikts in der Ukraine dar und äußerte sich zu den russisch-amerikanischen Beziehungen, der Gefahr eines Atomkriegs und der Zukunft der europäischen Sicherheitsarchitektur. Zamin.uz hat die wichtigsten Thesen dieses aufsehenerregenden Interviews zusammengefasst.

Der Konflikt könnte an einem Tag enden: Was ist die Hauptbedingung?

Peskow betonte, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Krieg schon am nächsten Tag beenden könnte. Dafür sei nur eine einzige politische Entscheidung aus Kiew erforderlich:

"Er muss seine Truppen aus dem Donbass abziehen – aus den Gebieten, die derzeit zu Russland gehören – und die de facto und de jure entstandene Situation anerkennen. Am nächsten Tag ist der Krieg zu Ende."

Der Kreml-Vertreter erinnerte daran, dass Selenskyj seinem Volk im Wahlkampf genau das Ende der Kämpfe versprochen hatte und er immer noch die Möglichkeit habe, diese verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen.

Die politische Hauptposition des Kremls

Im Interview wurden globale Probleme und Russlands Ansatz dazu wie folgt dargelegt:

Thema

Position und Einschätzung des Kremls

Beziehungen zu den USA

Aktuelle Kontakte auf dem Niveau von "Null", aber die Vertreter beider Staaten verhalten sich rational genug, um die Kommunikation nicht vollständig abzubrechen.

Der Faktor Donald Trump

Trumps Position, Probleme durch Dialog zu lösen, ist für Moskau akzeptabel. Auch ohne eine vollständige Einigung wird es als wichtig erachtet, miteinander zu sprechen.

Atomwaffen

Es besteht keine Notwendigkeit, sie einzusetzen. Nur "wenn eine direkte Bedrohung für die Existenz des russischen Staates besteht" können sie eingesetzt werden.

Lage an der Front

Die russische Wirtschaft und das System haben sich an die Kriegsbedingungen angepasst. Nach Konstantinowka sind die nächsten Ziele die Städte Kramatorsk und Slawjansk.

Warnung an Europa: "Das ist der größte Fehler der Geschichte"

Dmitri Peskow kritisierte die Beteiligung westlicher Länder am Konflikt und sagte, dies sei nicht nur finanzielle Hilfe, sondern ein "umfassender Krieg", der durch die Bereitstellung von Satellitendaten, Waffen und Militärberatern geführt werde.

Seiner Meinung nach ist die Entwicklung der Europäischen Union zu einem militärisch-wirtschaftlichen Block und der Glaube, Russland "strategisch besiegen" zu können, der größte Fehler der Geschichte.

"Russland ist keine Bedrohung für Europa. Aber unsere Sorgen müssen gehört werden. Wenn Europa dies ignoriert, werden große Probleme entstehen. Versuchen Sie, den Dialog mit Russland so schnell wie möglich wiederherzustellen", riet Peskow.

Der Kreml-Sprecher prognostiziert, dass eine Zeit sehr harter Konfrontation bevorsteht. Danach wird eine neue Generation von Politikern von Format wie Charles de Gaulle und Helmut Kohl auf die europäische Bühne treten, und man wird ohnehin an den Verhandlungstisch zurückkehren, um eine neue Sicherheitsarchitektur zu schaffen.

RusslandUkraineDmitri PeskowGeopolitikInternationale Beziehungen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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