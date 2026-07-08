Salah über Messi: „Er kann das Spiel im Alleingang entscheiden“

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Salah über Messi: „Er kann das Spiel im Alleingang entscheiden“

Im Achtelfinale der WM 2026 besiegte Argentinien Ägypten mit 3:2. Nach der Partie äußerte sich Ägyptens Anführer Mohamed Salah über Lionel Messi.

Obwohl Ägypten während des Spiels mit 2:0 führte, konnten sie den Vorsprung nicht halten. Messi änderte trotz eines verschossenen Elfmeters mit einem Tor und einer Vorlage den Spielverlauf.

Ägypten war einer Sensation sehr nahe

Das Spiel begann sehr gut für Ägypten. Der afrikanische Vertreter ging mit zwei Toren gegen Argentinien in Führung und schien einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht zu haben.

Doch der amtierende Weltmeister erhöhte in den letzten Minuten den Druck und sicherte sich den 3:2-Sieg.

Messi verschoss einen Elfmeter, drehte aber das Spiel

Lionel Messi konnte zu Beginn des Spiels einen Elfmeter nicht verwandeln. Dennoch hatte er später einen großen Einfluss auf das Spiel.

Der argentinische Kapitän lieferte eine Torvorlage und erzielte selbst einen Treffer, womit er eine entscheidende Rolle beim Comeback seines Teams spielte.

Salah erkannte Messis Klasse an

Mohamed Salah würdigte nach dem Spiel offen das Niveau von Messi.

„Wir haben unser Bestes gegeben, aber da ist dieser Typ namens Messi, der das Spiel jederzeit drehen und im Alleingang gewinnen kann. Messi spielt auf einem viel höheren Niveau als der Rest der Spieler, das muss ich zugeben“, zitierte La Derecha Diario Salah.

Im Viertelfinale wartet die Schweiz auf Argentinien

Ägypten schied nach der Niederlage aus dem Turnier aus. Argentinien zog ins Viertelfinale ein.

In der nächsten Runde trifft die Mannschaft von Lionel Scaloni auf die Schweiz. Messi bleibt die größte Hoffnung Argentiniens bei der WM 2026.

Lionel MessiMohamed SalahWM 2026ArgentinienFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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