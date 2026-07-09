Kanes altes Foto mit Beckham: Wer wurde das Mädchen an seiner Seite?

Ein Foto aus dem Jahr 2005 von Harry Kane und seiner Jugendfreundin Katie Goodland mit David Beckham hat in den sozialen Medien erneut für Gesprächsstoff gesorgt.

Was auf den ersten Blick wie eine einfache Erinnerung aussieht, bekam im Laufe der Jahre eine völlig neue Bedeutung, da die beiden Kinder auf dem Foto später eine feste Familie gründeten.

Das Foto wurde 2005 aufgenommen

Es stellte sich heraus, dass die Aufnahme entstand, als David Beckham seine Fußballakademie eröffnete.

Damals gehörten Katie Goodland und Harry Kane zu den jungen Spielern vor Ort. Beckham posierte mit ihnen, und dieses Bild ist Jahre später zu einer faszinierenden Erinnerung für die Fans geworden.

Aus Jugendfreundschaft wurde eine große Familie

21 Jahre später sind das Mädchen und der Junge auf dem Foto die engsten Menschen im Leben des jeweils anderen geworden.

Heute sind Harry Kane und Katie Goodland Eltern von vier Kindern. Sie sind für viele ein Vorbild – nicht nur als berühmter Fußballer und seine Frau, sondern als ein Paar, das seit der Kindheit gemeinsam aufgewachsen ist.

Kane erlebt die beste Phase seiner Karriere

Harry Kane glänzt heute als Kapitän der englischen Nationalmannschaft auf der großen Bühne.

Er spielt eine der besten Saisons seines Lebens, wird als Anwärter auf den Ballon d'Or gehandelt und zeigt auch bei der Weltmeisterschaft herausragende Leistungen.

Katie ist immer auf der Tribüne

Katie Goodland unterstützt Kane während seiner gesamten Karriere unermüdlich.

Sie feuert ihren Ehemann bei fast jedem wichtigen Spiel von der Tribüne aus an. Nach den Spielen geht Kane oft zu ihr, um Familienfotos zu machen.

Vom Schulhof auf die große Fußballbühne

Einst gingen Harry und Katie gemeinsam zur Schule und spielten zusammen auf dem Hof Fußball.

Heute sind diese Kindheitserinnerungen eines der aufrichtigsten Kapitel auf dem Lebensweg des englischen Kapitäns. Das alte Foto mit Beckham wirkt wie der Startpunkt dieser Geschichte.