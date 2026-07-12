Lionel Messi stellt neuen Weltmeisterschaftsrekord auf

Lionel Messi hat seinen eigenen Rekord in der Geschichte der Weltmeisterschaften weiter ausgebaut. Der Kapitän Argentiniens lieferte im Viertelfinale gegen die Schweiz seine 10. Torvorlage.

Die Ecke des 39-jährigen Fußballers wurde von Alexis Mac Allister per Kopf ins Tor befördert. Damit festigte Messi seine Führung als bester Vorlagengeber in der Geschichte der Weltmeisterschaften.

Mac Allister verwandelte Messis Vorlage in ein Tor

Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 trafen die Nationalmannschaften von Argentinien und der Schweiz aufeinander.

In der Begegnung schlug Messi eine präzise Ecke, die der Mittelfeldspieler des FC Liverpool, Alexis Mac Allister, per Kopf verwertete.

Diese Szene wurde zu einem historischen Meilenstein für den argentinischen Star.

Messi baut Vorsprung auf Maradona aus

Lionel Messi hat die Marke von 10 Assists bei Weltmeisterschaften erreicht.

Der vorherige Rekord wurde von Diego Maradona gehalten, der in seiner Karriere bei Weltmeisterschaften 8 Torvorlagen gab.

Messi hatte diesen Rekord bereits im Spiel gegen Ägypten, das 3:2 endete, gebrochen und den Vorsprung nun weiter vergrößert.

10 Assists — für 10 verschiedene Spieler

Interessanterweise hat Messi alle seine 10 WM-Vorlagen an 10 verschiedene Teamkollegen verteilt.

Dies unterstreicht seine Fähigkeit, den argentinischen Angriff über verschiedene Generationen und taktische Systeme hinweg zu führen.

Auch mit 39 Jahren schreibt er weiter Geschichte

Selbst im Alter von 39 Jahren beeinflusst Lionel Messi weiterhin die Ergebnisse in den entscheidenden Phasen der Weltmeisterschaft.

Seine jüngste Vorlage brachte Argentinien nicht nur ein wichtiges Tor, sondern festigte auch seinen Rekord in der WM-Historie.