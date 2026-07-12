Argentinien im Halbfinale: Julián Álvarez' Super-Tor stoppt die Schweiz

Das Viertelfinalspiel der Weltmeisterschaft zwischen Argentinien und der Schweiz war voller unerwarteter Dramatik und intensiver Zweikämpfe. Die amtierenden Weltmeister sicherten sich mit Mühe einen 3:1-Sieg und zogen ins Halbfinale ein. Das Spiel im Stadion von Kansas City wird nicht nur wegen der Tore, sondern auch wegen der umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen in Erinnerung bleiben. Dies berichtet Goal.com .

Obwohl die Schweiz in den ersten Minuten den Ball kontrollierte, gelang Argentinien der Führungstreffer. In der 10. Minute köpfte Alexis Mac Allister eine Ecke von Lionel Messi ins Tor. Dieser Kopfball des eher klein gewachsenen Mittelfeldspielers kam für Gregor Kobel völlig überraschend. Danach schaltete die Mannschaft von Lionel Scaloni auf eine defensive Spielweise um und überließ dem Gegner mehr Raum.

VAR und Rote Karte: Der Wendepunkt des Spiels

In der zweiten Halbzeit zahlte sich der Druck der Schweizer aus. In der 66. Minute leitete Dan Ndoye einen schnellen Konter ein und glich nach einer brillanten Kombination mit Ricardo Rodríguez aus. Dieses Tor veränderte das Spieltempo komplett und die Schweizer gewannen die psychologische Oberhand. Doch genau in diesem Moment ereignete sich die umstrittenste Szene des Spiels.

Der Schiedsrichter hatte zunächst Leandro Paredes für ein Foul an Breel Embolo die Gelbe Karte gezeigt. Doch nach einer VAR-Überprüfung wurde die Entscheidung korrigiert: Die Strafe gegen Paredes wurde aufgehoben, stattdessen wurde Embolo wegen einer Schwalbe mit der zweiten Gelben Karte vom Platz gestellt. Diese Entscheidung löste im Schweizer Lager große Proteste aus, da die Unterzahl das Schicksal des Spiels besiegelte.

Nachdem die reguläre Spielzeit unentschieden endete, erhöhte Argentinien in der Verlängerung den Druck. Julián Álvarez, der während des gesamten Turniers seine Form gesucht hatte, vollbrachte in der 112. Minute ein echtes Wunder. Er näherte sich von der linken Seite dem Strafraum und feuerte eine unhaltbare „Rakete“ in den oberen Winkel. Laut Goal.com zerstörte dieses Tor alle Hoffnungen der Schweiz.

Kurz vor Spielende, als die Mannschaft von Murat Yakin mit aller Kraft nach vorne stürmte, erzielte Argentinien durch einen Konter das dritte Tor. Lautaro Martínez setzte den Schlusspunkt. Obwohl das Ergebnis 3:1 lautete, konnte die Schweiz den Weltmeistern über das gesamte Spiel hinweg Paroli bieten. Nun trifft Argentinien im Halbfinale auf England.