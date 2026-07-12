Was sagte Solbakken nach der schmerzhaften Niederlage gegen England?

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Was sagte Solbakken nach der schmerzhaften Niederlage gegen England?

Im Rahmen des Viertelfinals der Weltmeisterschaft 2026 verlor die norwegische Nationalmannschaft in einem intensiven Spiel gegen England mit 1:2 und schied aus dem Turnier aus. Ståle Solbakken, der Cheftrainer der Skandinavier, die zur echten Entdeckung des Turniers wurden, teilte nach dem Spiel seine Gedanken. Zamin.uz präsentiert diese von Emotionen und Tränen geprägte Stellungnahme.

„Es tut mir sehr leid für die Jungs“

Der norwegische Trainer betonte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass die Niederlage sehr schwer wiege und der Spitzensport manchmal extrem grausam sein könne.

Aus den Aussagen von Ståle Solbakken: „Es tut mir sehr leid für die Jungs, aber genau das ist die grausamste Seite des Spitzensports. Im Spiel gegen Brasilien war das Glück auf unserer Seite, heute war es umgekehrt.“

Pech und Lob für die Spieler

Laut Solbakken haben im heutigen Spiel viele Faktoren gegen das Team gearbeitet. Dennoch lobte er den Charakter, den seine Schützlinge auf dem Platz gezeigt haben:

  • Willenskraft und Beständigkeit: Die Anfangsphase des Spiels war für die Skandinavier sehr schwierig. Doch das Team fing sich schnell und kämpfte bis zum Schluss.

  • Anerkennung des Trainers: Der Cheftrainer, der seine Tränen kaum zurückhalten konnte, verbarg seinen Stolz auf seine Spieler nicht: „Heute hat uns das Glück gefehlt und vieles war gegen uns. Nach den schwierigen ersten 20 Minuten ist es unmöglich, die Jungs nicht zu loben“, sagte er.

Norwegen — die Entdeckung der WM

Zur Erinnerung: Nach diesem 2:1-Sieg zog die englische Nationalmannschaft ins Halbfinale der WM 2026 ein.

Obwohl sie ausgeschieden sind, hat sich die norwegische Nationalmannschaft bei diesem Turnier, insbesondere durch den historischen Sieg gegen Brasilien im Achtelfinale, die Zuneigung und den Respekt von Millionen von Fußballfans verdient.

WM 2026EnglandNorwegenStåle SolbakkenFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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