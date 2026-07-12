McGregors Rückkehr endet in einer Katastrophe: Conor in der ersten Runde besiegt

Conor McGregors Rückkehr ins Oktagon nach fünfjähriger Pause verlief nicht wie von den Fans erwartet. Im Hauptkampf von UFC 329 unterlag der irische Star bereits in der ersten Runde gegen Max Holloway.

Der dramatischste Moment des Kampfes ereignete sich in den ersten Sekunden – McGregor rutschte aus und verletzte sich am Bein. Dieser Vorfall hatte entscheidenden Einfluss auf den Ausgang des Duells.

Holloway gleicht im Rückkampf aus

Im Hauptkampf von UFC 329 in Las Vegas, USA, trafen Conor McGregor und Max Holloway zum zweiten Mal im Oktagon aufeinander.

Nachdem sich McGregor in der ersten Runde verletzt hatte, übernahm Holloway die Kontrolle und beendete den Kampf zu seinen Gunsten.

Damit gelang dem amerikanischen Kämpfer die Revanche für die Niederlage aus dem Jahr 2013. Damals hatte Conor McGregor einstimmig nach Punkten gewonnen.

Die fünfjährige Pause brachte nicht das erhoffte Ergebnis

Dies war Conor McGregors erster Kampf seit Juli 2021.

Obwohl die Rückkehr nach einer langen Auszeit großes Interesse bei den Fans geweckt hatte, konnte der ehemalige irische Champion kein erfolgreiches Comeback im Oktagon feiern.

Nach dieser Niederlage steht McGregors Profibilanz bei:

22 Siege ;

6 Niederlagen.

Max Holloway verbesserte seine Bilanz auf:

27 Siege ;

9 Niederlagen.

Weitere Hauptergebnisse von UFC 329

Während des Turniers fanden mehrere weitere interessante Kämpfe statt:

Paddy Pimblett besiegte Benoît Saint-Denis in der ersten Runde durch Aufgabe.

Mario Bautista besiegte Cory Sandhagen nach Punkten.

Brandon Royval besiegte Luan Cavana in der dritten Runde durch Aufgabe.

King Green schlug Terrance McKinney in der ersten Runde durch K.o.

Robert Whittaker schlug Nikita Krylov in der dritten Runde durch K.o.

Gable Steveson besiegte Elisha Ellison in der ersten Runde durch K.o.

Was erwartet McGregor nun?

Conor McGregors Rückkehr verlief nicht nach dem Szenario, das sich die Fans erhofft hatten. Die Verletzung und die Niederlage in der ersten Runde werfen neue Fragen über seine weitere Karriere auf.

Die große Frage ist nun, ob die irische Legende noch einmal ins Oktagon zurückkehren wird oder ob UFC 329 einer der letzten großen Kämpfe seiner Karriere war.