Xavi erklärt die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Yamal und Messi

Der ehemalige Cheftrainer des FC Barcelona, Xavi, äußerte sich zu den Vergleichen zwischen Lamine Yamal und Lionel Messi.

Laut Xavi sind solche Vergleiche in gewisser Weise verständlich. Denn Yamal ist ebenfalls Linksfuß, spielt auf dem rechten Flügel, zieht in die Mitte, kreiert Chancen und kann entscheidende Vorlagen geben.

Gleichzeitig betonte Xavi, dass der Vergleich des jungen Spielers mit einem der größten Fußballer aller Zeiten einen zu großen Druck auf ihn ausübe.

„Wir tun dem Jungen mit diesen Vergleichen keinen Gefallen. Das erzeugt Druck. Aber ich glaube nicht, dass ihn das stört. Er will den Ball, er will Fußball spielen und er genießt das Spiel“, sagte Xavi.

Seiner Meinung nach besitzt Yamal einen starken Charakter. Xavi begründete dies damit, dass sich der Spieler auf dem Platz frei bewegt und Verantwortung übernimmt.

Der ehemalige Trainer betonte auch, dass Messi ein Vorbild für Lamine sei. Er bewertete Messis positive Äußerungen über Yamal als große Motivation für den jungen Spieler.

Xavi wies auch darauf hin, dass es Unterschiede zwischen den beiden Spielern gibt. Seiner Ansicht nach verlässt sich Lamine stärker auf Dribblings, während Messi sich durch seinen direkten Zug zum Tor auszeichnete.

Dennoch sieht Xavi Ähnlichkeiten im Charakter. Seinen Worten zufolge spüren sowohl Messi als auch Yamal, dass sie anders sind als andere. Dies sei ein wichtiger Aspekt, um ein großer Spieler zu werden.

Xavi erinnerte auch daran, dass Lamine Yamal in der Akademie des FC Barcelona zusammen mit Spielern wie Pau Cubarsí, Marc Bernal, Alejandro Balde und Gavi aufgewachsen ist. Er sagte, dass auch seine Teamkollegen genau wissen, dass Yamal ein besonderes Talent ist.