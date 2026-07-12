Hat China eine neue Waffe zum Ausschalten von Starlink getestet?

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Chinesische Militärwissenschaftler haben Berichten zufolge eine extrem leistungsstarke Mikrowellenwaffe entwickelt und getestet, die die Elektronik von Satelliten beeinträchtigen kann. Laut der South China Morning Post erreicht die Impulsleistung des Geräts bis zu 100 GW.

Die Publikation schrieb, dass diese Technologie eine ernsthafte Bedrohung für die Weltrauminfrastruktur der USA, einschließlich des Starlink-Satellitennetzwerks, darstellen könnte.

Leistung auf 100 GW gesteigert

Experten schätzen, dass ein Impuls von etwa einem Gigawatt ausreichen könnte, um die Elektronik von Satelliten im erdnahen Orbit zu beschädigen.

Chinesische Wissenschaftler sollen es geschafft haben, die Leistung des neuen Geräts auf 100 GW zu steigern. Dieser Wert bedeutet jedoch nicht, dass die Waffe über lange Zeit mit dieser Leistung arbeitet – es handelt sich um einen kurzzeitigen Impuls.

Könnte das Starlink-Netzwerk zum Ziel werden?

Die South China Morning Post schreibt, dass Mikrowellenwaffen darauf ausgelegt sind, die elektronischen Systeme von Satelliten außer Gefecht zu setzen, anstatt sie physisch zu zerstören.

Theoretisch könnte eine solche Technologie:

Kommunikationsausrüstung beschädigen;

Navigation und Datenübertragung stören;

den Satellitenbetrieb vorübergehend oder dauerhaft unterbrechen.

In diesem Zusammenhang werden auch große Netzwerke, die aus Tausenden von Geräten bestehen, wie Starlink, als potenzielle Ziele genannt.

Kostengünstige Bedrohung für die Pentagon-Infrastruktur

Experten sind der Meinung, dass Mikrowellenwaffen ein kostengünstigeres Mittel im Vergleich zu teuren Raketen oder Anti-Satelliten-Systemen sein könnten.

Dies verstärkt die Vermutungen, dass China damit kostengünstigeren Druck auf die teure Weltrauminfrastruktur der USA ausüben könnte.

Es gibt jedoch nur begrenzte öffentliche Informationen über die tatsächliche Kampfreichweite, Genauigkeit und Wirksamkeit einer solchen Waffe unter atmosphärischen Bedingungen.

Die Waffe soll auch bei extremer Kälte funktionieren

Im Bericht wird erwähnt, dass das Gerät mit innovativen Lithium-Ionen-Kondensatoren ausgestattet ist.

Diese sollen es ermöglichen, die Waffe:

sehr schnell zu starten;

in kurzer Zeit große Energiemengen freizusetzen;

selbst bei minus 40 Grad Celsius zu betreiben.

Wettlauf im Weltraum erreicht neue Stufe

Satelliten sind zu einem zentralen Bestandteil von Kommunikations-, Aufklärungs-, Navigations- und Zielsystemen moderner Armeen geworden.

Daher könnten elektronische und Mikrowellen-Technologien, die darauf abzielen, diese auszuschalten, zu einem der wichtigsten Bereiche des zukünftigen militärischen Wettbewerbs werden.

Bisher gibt es keine offiziellen Informationen aus China über die vollständigen technischen Spezifikationen und Testergebnisse der Waffe.