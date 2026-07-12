Bellingham stoppt Norwegen: England zieht ins Halbfinale ein

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Bellingham stoppt Norwegen: England zieht ins Halbfinale ein

Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 besiegte die englische Nationalmannschaft Norwegen mit 2:1 und sicherte sich den Einzug ins Halbfinale. Jude Bellingham wurde im entscheidenden Spiel in Miami zum Helden, als er beide Tore erzielte.

England trifft nun im Kampf um das Finale auf den Sieger der Partie Argentinien gegen die Schweiz.

Bellingham entscheidet das Schicksal mit einem Doppelpack

Das Viertelfinalspiel in Miami, USA, war hart umkämpft. Obwohl Norwegen dem Gegner ernsthaften Widerstand leistete, nutzte England seine Chancen effizienter.

Jude Bellingham erzielte beide Tore für die Engländer. Der Mittelfeldspieler übernahm in der entscheidenden Phase die Führung und brachte sein Team in die nächste Runde.

Spieler des Spiels wurde gekürt

Bellingham, der zwei Tore erzielte, wurde zum besten Spieler der Partie gewählt.

Er zeichnete sich nicht nur durch seine Torausbeute aus, sondern auch durch seine Aktivität im Mittelfeld, seine Ballkontrolle und seine Beteiligung am Spielaufbau.

Norwegens Reise endet im Viertelfinale

Norwegen, angeführt von Erling Haaland und Martin Ødegaard, hinterließ während des Turniers einen guten Eindruck. Im Viertelfinale kamen sie jedoch nicht an England vorbei.

Die 2:1-Niederlage beendet die Teilnahme Norwegens an der Weltmeisterschaft.

Wer wird Englands Gegner im Halbfinale?

Die englische Nationalmannschaft trifft im Halbfinale auf den Sieger der Begegnung Argentinien gegen die Schweiz.

Das Spiel findet in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, USA, statt.

Die große Frage ist nun: Kann Bellingham auch im Halbfinale Englands Hauptakteur sein?

WeltmeisterschaftEnglandNorwegenJude BellinghamFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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