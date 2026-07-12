Argentinien besiegt die Schweiz in der Verlängerung

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Argentinien besiegt die Schweiz in der Verlängerung

Im Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besiegte Argentinien die Schweiz mit 3:1. Die reguläre Spielzeit endete unentschieden, der Sieger wurde in der Verlängerung ermittelt.

Argentinien eröffnete den Torreigen in der 10. Minute durch Alexis Mac Allister. In der 67. Minute erzielte Dan Ndoye den Ausgleich für die Schweiz. In der 72. Minute sah Breel Embolo die Rote Karte, wodurch die Schweiz in Unterzahl geriet.

In der Verlängerung nutzte Argentinien die Überzahl aus. In der 112. Minute brachte Julian Alvarez sein Team in Führung. In der 120.+1 Minute erzielte Lautaro Martinez einen weiteren Treffer zum Endstand.

Statistisch gesehen war Argentinien überlegen. Das Team gab 23 Schüsse ab, davon 7 aufs Tor. Die Schweiz kam auf 13 Schüsse, von denen 5 ihr Ziel fanden.

Beim Ballbesitz verzeichnete Argentinien 59 Prozent, die Schweiz 41 Prozent. Die Anzahl der Pässe betrug 606 zu 453 zugunsten Argentiniens. Auch bei der Passgenauigkeit lagen die Argentinier mit 88 Prozent vor der Schweiz, die auf 84 Prozent kam.

Im Spiel beging Argentinien 14 Fouls, die Schweiz 18. Argentinien erhielt 3 Gelbe Karten, die Schweiz 1. Bei den Roten Karten gab es einen Platzverweis für die Schweiz. Abseitsstellungen endeten 4:3 und Eckbälle 8:2 zugunsten Argentiniens.

Damit zieht Argentinien in die nächste Runde ein, während die Schweiz das Turnier im Viertelfinale beendet.

АргентинаШвейцарияАлексис МакаллистерХулиан АльваресЛаутаро МартинесDan Ndoye
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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