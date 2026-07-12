Acer stellt das Smartphone Sospiro A15 mit Rückseiten-Display im Stil des Xiaomi 17 Pro vor

Acer, eine Marke mit festem Platz in der Welt der Computertechnologie, hat einen unerwarteten Schritt auf dem Smartphone-Markt gewagt. Die lateinamerikanische Abteilung des Unternehmens (Acer Mobile LATAM) hat ihr neues Modell Acer Sospiro A15 vorgestellt. Das Hauptmerkmal dieses Geräts liegt in seinem Design, das – obwohl es noch nicht offiziell erschienen ist – an das äußere Erscheinungsbild des Xiaomi 17 Pro Flaggschiffs erinnert, das derzeit von vielen Insidern diskutiert wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der bemerkenswerteste Aspekt des Smartphones ist das zusätzliche Display, das sich im Kameramodul auf der Rückseite befindet. Laut ixbt.com erfüllt dieser kleine 1,88-Zoll-Bildschirm nicht nur eine ästhetische Funktion, sondern bietet dem Nutzer auch eine Reihe von Annehmlichkeiten. Insbesondere kann er zum Anzeigen von Benachrichtigungen, zur Steuerung des Musikplayers und vor allem als visuelle Hilfe für Selfies mit der hochwertigen Hauptkamera verwendet werden.

Technische Daten und Display-Funktionen

Der Hauptbildschirm des Geräts ist mit einem 6,67-Zoll-IPS-Panel ausgestattet, das mit HD+-Auflösung arbeitet. Obwohl es zum Budget-Segment gehört, haben die Ingenieure von Acer eine Bildwiederholrate von 120 Hz implementiert, um eine flüssige Darstellung zu gewährleisten. Dies ermöglicht dem Nutzer ein hohes Maß an Geschmeidigkeit bei der Navigation durch die Benutzeroberfläche und beim Scrollen durch Social-Media-Feeds.

Hinsichtlich der internen technischen Leistung ist das Acer Sospiro A15 eine Budget-Lösung. Das Smartphone basiert auf dem Unisoc T615 Prozessor, der den modernen 5G-Kommunikationsstandard nicht unterstützt. Das Gerät verfügt über 6 GB RAM, wobei dieser Wert mithilfe der virtuellen Erweiterungstechnologie auf bis zu 14 GB erhöht werden kann. Die interne Speicherkapazität beträgt 128 GB, mit der Möglichkeit, diese mittels microSD-Karten auf bis zu 1 TB zu erweitern.

Kamera und Software

Was die Kamerafähigkeiten betrifft, so umfasst der Hauptblock einen 64-Megapixel-Sensor. Auf der Vorderseite ist eine 16-Megapixel-Kamera für Videoanrufe und einfache Selfies verbaut. Interessanterweise wird angegeben, dass das Gerät mit dem neuesten Betriebssystem Android 16 läuft, was ein großer Vorteil in Bezug auf die Aktualität der Software ist.

Weitere wichtige Aspekte des Smartphones sind:

5000 mAh Akku und 18 W Ladetechnologie;

NFC-Modul, Bluetooth 5.0 und GPS-Systeme;

Schutz gegen Staub und Spritzwasser nach IP64-Standard;

3,5-mm-Anschluss für herkömmliche Kopfhörer und ein USB-C-Port;

Fingerabdruckscanner in die seitliche Ein-/Aus-Taste integriert.

Bisher wurden der offizielle Preis und das Veröffentlichungsdatum des Acer Sospiro A15 Modells nicht bekannt gegeben. Aufgrund der technischen Daten lässt sich jedoch sagen, dass dieses Smartphone für Nutzer gedacht ist, die ein einzigartiges Design und ein zusätzliches Display schätzen, aber kein zusätzliches Geld für hohe Leistung ausgeben möchten. Es gibt keine konkreten Informationen über einen offiziellen Markteintritt in Usbekistan, aber Acer-Mobilgeräte könnten in unserer Region hauptsächlich über internationale Einzelhändler erscheinen.