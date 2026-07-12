Argentinien besiegt die Schweiz in der Verlängerung: Nächster Gegner ist England

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Argentinien besiegt die Schweiz in der Verlängerung: Nächster Gegner ist England

Die argentinische Nationalmannschaft ist nach einem 3:1-Sieg gegen die Schweiz in das Halbfinale der WM 2026 eingezogen. In einer dramatischen Partie in Kansas City brachte die reguläre Spielzeit keine Entscheidung, die Wende kam erst in der Verlängerung.

Der Held des Spiels war Julian Alvarez. Er erzielte ein herausragendes Tor, brachte Argentinien in Führung und trug maßgeblich zum Sieg seines Teams bei.

Das Spiel ging in die Verlängerung

Im Viertelfinalspiel im US-amerikanischen Kansas City leistete die Schweiz dem amtierenden Weltmeister erbitterten Widerstand.

In der regulären Spielzeit konnte kein Sieger ermittelt werden. Deshalb ging die Partie in die Verlängerung.

Genau in dieser Phase zeigte Argentinien seine Erfahrung und individuelle Klasse.

Alvarez änderte das Spiel mit einem Super-Tor

In der Verlängerung traf Julian Alvarez mit einem fantastischen Schuss ins gegnerische Tor.

Sein Treffer brachte Argentinien in Führung und verschaffte seinem Team den psychologischen Vorteil.

Danach erzielten die Argentinier einen weiteren Treffer zum 3:1-Endstand.

Spieler des Spiels

Julian Alvarez wurde zum besten Spieler der Partie gewählt.

Neben seinem Super-Tor war der Stürmer während des gesamten Spiels aktiv, setzte die gegnerische Abwehr unter Druck und übernahm in der entscheidenden Phase Verantwortung.

Großes Duell im Halbfinale

Argentinien trifft nun im Halbfinale auf die englische Nationalmannschaft.

Das Spiel findet in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, USA, statt.

Mit Argentinien um Messi und Alvarez auf der einen Seite und England um Bellingham und Kane auf der anderen Seite erwartet uns ein Fußball-Großereignis um den Finaleinzug.

ArgentinienSchweizEnglandWeltmeisterschaftFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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