Der junge "Barcelona"-Star Lamine Yamal hat erneut offen seinen Wunsch geäußert, den Stürmer von "Atletico Madrid", Julian Alvarez, bei den Katalanen zu sehen. Yamal, der als eines der größten Talente des europäischen Fußballs gilt, ist überzeugt, dass der argentinische Angreifer perfekt zum Spielstil des Vereins passen würde. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview mit Mundo Deportivo lobte Lamine Yamal die Fähigkeiten von Julian Alvarez. Ihm zufolge würde sich die gesamte Mannschaft freuen, den Weltmeister in ihren Reihen zu haben. Laut Goal.com agiert Yamal nicht nur als Teamkollege, sondern auch als eine Art "inoffizieller Agent".

Spannungen zwischen Simeone und Alvarez

Aktuell ist die Lage bei "Atletico Madrid" sehr angespannt. Berichten zufolge ist das Verhältnis zwischen Julian Alvarez und Cheftrainer Diego Simeone an einem kritischen Punkt angelangt. Simeone ist dafür bekannt, absolute Loyalität von seinen Spielern zu fordern, doch der offene Wechselwunsch des Stürmers hat den Trainer enttäuscht.

Auch die Führung von "Atletico Madrid" scheint bereit für Verhandlungen über einen Transfer zu sein. Quellen innerhalb des Vereins verstehen, dass ein Verkauf des Spielers der logischste Weg ist, um die Atmosphäre im Team nicht zu gefährden. Es ist jedoch klar, dass der Madrider Verein eine hohe Ablösesumme fordern wird, um einen Spieler an einen direkten Konkurrenten abzugeben.

Finanzielle Hürden und Transferaussichten

Obwohl "Barcelona"-Sportdirektor Deco ein großer Fan von Julian Alvarez ist, hängt der Abschluss des Transfers von der finanziellen Situation des Vereins ab. Die strengen Finanzregeln der La Liga erschweren es den Katalanen, große Neuverpflichtungen zu tätigen.

Die Führung unter Joan Laporta sucht derzeit nach Wegen, den Deal rechtlich und wirtschaftlich korrekt zu gestalten. Sollte der Transfer zustande kommen, wäre dies zweifellos eines der spektakulärsten Ereignisse der Saison in der spanischen Liga. Für Fußballfans könnte der Wechsel eines vielseitigen Stürmers wie Julian Alvarez zum "FC Barcelona" das Offensivpotenzial des Teams auf ein neues Niveau heben.

Laut Yamal würde Alvarez es nie bereuen, zum besten Verein und in die beste Stadt der Welt zu kommen. "Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich ohne zu zögern Barcelona wählen", fügte der junge Flügelspieler hinzu.