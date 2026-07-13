Andoni Iraola äußert sich zu neuen Transfers und dem Kader beim FC Liverpool

Der neue Cheftrainer des FC Liverpool, Andoni Iraola, traf sich zum ersten Mal nach der Übernahme der Merseysider mit den Medienvertretern. Der Fachmann ging auf die Transferstrategie und die Sommerpläne des Vereins ein und teilte mit, dass die Arbeiten zur Verstärkung des Kaders auf Hochtouren laufen. Dies berichtet Goal.com. berichtet darüber.

Nach den Verpflichtungen von Victor Munoz und Jeremy Jacquet in der Sommerpause hatten viele erwartet, dass die Aktivität von Liverpool nachlassen würde. Iraola betonte jedoch, dass weitere neue Namen nötig seien, um auf allen Ebenen konkurrenzfähig zu bleiben. Laut dem Trainer führt die Vereinsführung zusammen mit der Scouting-Abteilung derzeit Verhandlungen in mehreren Richtungen.

Transfermarkt und die Beteiligung des Trainers

In einem Interview im AXA Training Centre machte Andoni Iraola keinen Hehl daraus, dass er als Trainer neue Spieler am liebsten vom ersten Trainingstag an dabei hätte. "Wir haben bereits zwei Spieler unter Vertrag genommen, wissen aber genau, dass wir den Kader noch weiter verbreitern müssen. Daran arbeiten wir gerade. Als Trainer würde ich mir wünschen, dass alle Spieler vom ersten Tag an bei mir sind, aber ich verstehe, dass die Regeln auf dem Transfermarkt etwas anders sind", sagte der Fachmann.

Bemerkenswert ist, dass Iraola nicht nur auf die Vorschläge des Sportdirektors wartet, sondern direkt am Auswahlprozess beteiligt ist. Er gibt eigene Empfehlungen bei der Suche nach Spielern ab, deren Profil zur Philosophie des Teams passt. Dies deutet darauf hin, dass Liverpool in der kommenden Saison einen aggressiveren und systematischeren Fußball spielen will.

Mannschaftsklima und Kommunikation mit den Spielern

Neben den Transfers hat der neue Trainer bereits damit begonnen, Beziehungen zum bestehenden Kader aufzubauen. Er gab bekannt, dass er in ständigem Austausch mit den Liverpool-Spielern steht, die an der Weltmeisterschaft 2026 teilgenommen haben. Iraola betonte, wie wichtig es sei, Bedingungen für die mentale Erholung der Spieler zu schaffen, die aus dem Turnier ausgeschieden sind und sich derzeit im Urlaub befinden.

"Ich habe mit den Jungs gesprochen, die an der Weltmeisterschaft teilgenommen haben. Ich habe sie während des Turniers nicht zu sehr gestört, damit sie nicht abgelenkt werden, aber wir hatten sinnvolle Gespräche mit denen, die den Wettbewerb verlassen haben. Ich habe auch die Mitarbeiter an der Basis näher kennengelernt. Unser Ziel ist es, ein positives Umfeld zu schaffen, in dem die Spieler ihr höchstes Niveau abrufen können", fügte Iraola hinzu.

Für die Fans des FC Liverpool sind diese Aussagen ein Zeichen dafür, dass sich der Verein ernsthaft auf eine neue Ära vorbereitet. Vor dem Hintergrund des intensiven Wettbewerbs in der Premier League und auf europäischer Ebene werden die Ergebnisse der nächsten Monate zeigen, wie erfolgreich das neue Projekt unter Iraola sein wird.