Xiaomi stellt die smarte Mijia Smart Tea Bar Pro Teestation vor

Der chinesische Technologiegigant Xiaomi hat auf seiner Youpin-Crowdfunding-Plattform seine neueste Innovation im Bereich der Küchengeräte vorgestellt: das Mijia Smart Tea Bar Pro. Dabei handelt es sich nicht nur um einen Wasserkocher, sondern um eine multifunktionale Station, die den Teezubereitungsprozess vollständig automatisiert und in ein modernes Smart-Home-System integriert. Wie Ixbt.com berichtet, ist dies eine Neuheit.

Das neue Gerät besticht durch das für die Marke Mijia typische minimalistische weiße Design und verfügt über einen 2,8-Zoll-Farb-Touchscreen am Gehäuse. Benutzer können die Station nicht nur über den Bildschirm, sondern auch mithilfe des Sprachassistenten Xiao Ai steuern, was die tägliche Küchenarbeit erheblich erleichtert.

Zwei-Zonen-Wasserversorgungssystem und Schnellheizung

Der technische Hauptvorteil des Mijia Smart Tea Bar Pro ist sein Zweikreis-Wasserversorgungssystem. Der erste Kreislauf ist darauf ausgelegt, Wasser in Sekunden zum Kochen zu bringen, während der zweite für den eigentlichen Teezubereitungsprozess zuständig ist. Laut ixbt.com kann das Gerät Wasser in nur 15 Sekunden kochen, und heißes Wasser fließt bereits 3 Sekunden nach Auswahl des Modus.

Das Gerät ist mit einem großen 5,5-Liter-Wassertank ausgestattet und unterstützt fünf Temperaturmodi sowie vier Portionsgrößen. Dies ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Teesorten (Grüntee, Schwarztee oder Kräuteraufgüsse) bei exakt der benötigten Temperatur zuzubereiten.

Hygiene und zusätzliche Funktionen

Mit besonderem Augenmerk auf die Teekultur haben die Ingenieure von Xiaomi eine 1,2-Liter-Teekanne und einen separaten Behälter für Gäste in das Set integriert. Zudem verfügt die Station über ein 10-Liter-Fach zur Aufbewahrung von Geschirr und Teezubehör. Wichtig ist, dass dieses Fach mit einem internen Sterilisationsmodul ausgestattet ist, das die ständige Sauberkeit des Geschirrs gewährleistet.

In Anbetracht der Beliebtheit von Xiaomi-Küchengeräten, insbesondere der smarten Wasserkocher, auf dem usbekischen Markt, wird diese professionelle Teestation sicherlich bald auf großes Interesse stoßen. Der Preis des Geräts liegt derzeit bei etwa 150 Dollar.

Hauptmerkmale des Mijia Smart Tea Bar Pro:

2,8-Zoll-Touchscreen-Bedienfeld;

Unterstützung für den Sprachassistenten Xiao Ai;

15 Sekunden zum Kochen von Wasser und 3 Sekunden für die Heißwasserabgabe;

10-Liter-Sterilisationsfach;

5,5 Liter Gesamtwasserkapazität.

Der offizielle Verkaufsstart des neuen Produkts ist für den 20. Juli geplant. Das Gerät verspricht eine komfortable Lösung für Haushalte und moderne Büros zu sein, die die Teezubereitung auf ein neues Niveau hebt.