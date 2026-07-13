Während die WM 2026 auf ihre entscheidende Phase zusteuert, nimmt die Kontroverse um die argentinische Nationalmannschaft zu. Im Internet Lionel Messi und eine Petition, die den Ausschluss seines Teams vom Turnier fordert, sind aufgetaucht und sorgen für hitzige Diskussionen unter Fußballfans.

Was wird in der Petition gefordert?

Diese Petition argentinaout.com wurde auf der Website veröffentlicht. Darin wird behauptet, dass die FIFA und die Schiedsrichter eine „bevorzugte Behandlung“ gegenüber der argentinischen Nationalmannschaft an den Tag legen.

Der Text der Petition fordert den Ausschluss Argentiniens von der WM 2026, um anderen Teams „gleiche Chancen“ zu geben.

„Wenn der Sieger bereits feststeht, warum sollte der Rest der Welt an der Weltmeisterschaft teilnehmen?“, heißt es in dem Aufruf.

Die Seite gibt an, dass Millionen von Menschen die Petition unterstützt haben. Diese Zahlen wurden jedoch nicht offiziell von unabhängigen Quellen bestätigt.

Warum sind die Fans unzufrieden?

In den sozialen Medien behaupten einige Fans, dass es während der WM 2026 viele umstrittene Entscheidungen zugunsten Argentiniens gegeben habe.

Sie führen zum Beispiel an, dass Messi im Gruppenspiel gegen Algerien keine Rote Karte erhielt und dass die Argentinier in der K.-o.-Phase auf leichtere Gegner trafen.

Darüber hinaus sorgte auch das Achtelfinale gegen Ägypten für große Diskussionen. In diesem Spiel lag Argentinien trotz eines 0:2-Rückstands am Ende mit 3:2 vorne.

Wie verlief der Weg Argentiniens?

Die argentinische Nationalmannschaft hat in der K.-o.-Phase sehr dramatische Spiele bestritten.

Phase Gegner Ergebnis Sechzehntelfinale Kap Verde 3:2, nach Verlängerung Achtelfinale Ägypten 3:2, Comeback Viertelfinale Schweiz 3:1, nach Verlängerung Halbfinale England 15. Juli

Während diese Ergebnisse für Argentinien-Fans Charakter und Erfahrung beweisen, werfen sie bei Kritikern neue Fragen auf.

Sind die Vorwürfe gegen die FIFA bewiesen?

Bisher gibt es keinen offiziellen Beweis dafür, dass die FIFA oder die Schiedsrichter absichtlich Entscheidungen zugunsten Argentiniens getroffen haben.

Daher sollten die Meinungen in der Petition als Ausdruck von Fan-Frustration und Internet-Debatte gewertet werden. Umstrittene Entscheidungen gibt es im Fußball immer, besonders wenn es um Messi, Argentinien und ein WM-Halbfinale geht; jede Szene wird unter dem Mikroskop betrachtet.

Dass jedoch Millionen von Fans darüber sprechen, ist ein Signal für die FIFA: Die Frage nach der Transparenz des Turniers und dem Vertrauen in Schiedsrichterentscheidungen steht wieder auf der Tagesordnung.

Der Messi-Faktor heizt die Debatte an

Lionel Messi bleibt eine der Schlüsselfiguren der argentinischen Nationalmannschaft bei der WM 2026.Sein Name steht im Mittelpunkt jeder umstrittenen Szene.

Während Kritiker sagen, die Schiedsrichter würden Messi milder behandeln, sehen seine Anhänger dies als einfache Eifersucht und Druck auf einen der größten Spieler der Fußballgeschichte.

Die Wahrheit zeigt sich auf dem Platz: Argentinien hat das Finale noch nicht erreicht und ein schweres Halbfinale gegen England steht bevor.

Druck vor dem Spiel gegen England gestiegen

Am 15. Juli trifft die argentinische Nationalmannschaft im Halbfinale der WM 2026 auf England. Dieses Spiel war ohnehin eine der größten Rivalitäten des Turniers.

Nun haben die Petition, die Debatten um die Schiedsrichter und die Kritik an Messi den Druck auf die Begegnung weiter erhöht.

Für England ist dies die Chance, das Finale zu erreichen. Für Argentinien ist es nicht nur das Finalticket, sondern die Gelegenheit, die Zweifel an ihren Siegen auf dem Platz zu beantworten.

Was ändert die Internet-Petition?

Solche Online-Petitionen haben normalerweise keinen direkten Einfluss auf FIFA-Entscheidungen. Um eine Nationalmannschaft vom Wettbewerb auszuschließen, bedarf es eines offiziellen Regelverstoßes, eines Disziplinarverfahrens oder einer klaren Rechtsgrundlage.

Daher ist es praktisch unmöglich, Argentinien nur wegen Internet-Unterschriften aus der WM zu werfen.

Aber der Wirbel um die Petition zeigt etwas anderes: Die Fans fordern vehementer Antworten zu Schiedsrichterwesen, VAR und Turniertransparenz.

Die wichtigste Antwort gibt es auf dem Platz

Die Kontroverse um Argentinien scheint so schnell nicht abzuklingen. Die Petition auf der einen Seite, die Ergebnisse von Messi und seinem Team auf der anderen.

Nun stellt sich die Hauptfrage: Kann Argentinien alle Zweifel mit seiner Leistung im Halbfinale gegen England ausräumen oder wird sich dieser Konflikt bis zum Finale weiter verschärfen?

Im Fußball ist die beste Antwort keine Pressemitteilung, sondern die Anzeigetafel. Am 15. Juli könnte der Platz viele Fragen beantworten.