China revolutioniert Weltraumtechnologie: Neue Schutzschicht hält 2500 Grad stand

Chinesische Ingenieure sind der Lösung eines der größten Hindernisse bei der Entwicklung wiederverwendbarer Raketen und Raumfahrzeuge einen Schritt näher gekommen: dem Problem der extremen Hitze. Ein von Longjia Aerospace entwickeltes neues Wärmedämmmaterial ist in der Lage, die Integrität des Geräts selbst unter den extremen Bedingungen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre zu gewährleisten. Diese Entdeckung dürfte eine neue Ära nicht nur für das chinesische Raumfahrtprogramm, sondern für die gesamte globale Luft- und Raumfahrtindustrie einläuten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit liegt die größte Schwierigkeit bei der Entwicklung wiederverwendbarer Raketen im Schutz ihrer Außenhülle. Die enorme Hitze, die durch Reibung beim Durchqueren dichter Atmosphärenschichten entsteht, kann gewöhnliche Metalle innerhalb weniger Sekunden zum Schmelzen bringen. Laut ixbt.com halten die neuen starren Isolierplatten, die von den Ingenieuren von Longjia Aerospace entwickelt wurden, Temperaturen von bis zu 1500 °C stand. Das Erstaunlichste daran ist, dass man die Rückseite des Materials sogar dann noch mit der Hand berühren kann, wenn die Vorderseite mit einer offenen Flamme bearbeitet wird.

Technologische Vielfalt und umfassender Schutz

Die Experten des Unternehmens beschränkten sich nicht auf eine einzige Materialart, sondern entwickelten ein komplexes Schutzsystem, das aus 16 Produkttypen für den Luft- und Raumfahrtsektor besteht. Dieses System umfasst vier Hauptkategorien:

Starre Wärmedämmplatten;

Flexible Wärmedämmfilze;

Leichte ablative Materialien;

Phasenwechselbasierte Wärmeregulierungsschichten.

Dieser Produktkomplex kann in einem weiten Temperaturbereich von 700 °C bis 2500 °C stabil arbeiten. Eine solch hohe Beständigkeit ist nicht nur für Trägerraketen von entscheidender Bedeutung, sondern auch für kommerzielle Satelliten, wiederverwendbare Raumschiffe und Ausrüstungen für die Erforschung des Weltraums.

Dieser Erfolg Chinas spielt eine wichtige Rolle im globalen Wettlauf ins All. Zuvor war es China bereits gelungen, die erste Stufe seiner Trägerrakete erfolgreich wieder auf der Erde zu landen. Die neue Hitzeschutztechnologie wird solche Flüge sicherer und kostengünstiger machen, da sie die Möglichkeit erweitert, Raketenteile wiederzuverwenden, anstatt sie nach jedem Flug auszutauschen.

Experten weisen darauf hin, dass die Entwicklungen von Longjia Aerospace die Kosten für den Transport von Nutzlasten in den Weltraum erheblich senken könnten. Wenn die Materialien ihre Eigenschaften bei 2500 Grad Hitze nicht verlieren, verlängert dies die Lebensdauer von Raumfahrzeugen um ein Vielfaches. Es wird erwartet, dass diese Technologie in naher Zukunft auch bei Chinas Missionen zum Mond und Mars eingesetzt wird, was neue Horizonte in der Weltraumforschung eröffnet.